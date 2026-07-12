Máximo Kirchner reforzó su liderazgo en La Cámpora y dejó señales de cara al reordenamiento del peronismo

Máximo Kirchner encabezó un acto de La Cámpora en Carmen de Areco

El diputado reivindicó el protagonismo de la militancia por sobre los acuerdos entre dirigentes

Volvió a respaldar a Cristina Kirchner y la definió como la dirigente más capacitada del espacio

Cuestionó la situación judicial de la ex presidenta y la vinculó con una persecución política

Ratificó que la unidad debe construirse principalmente con la ciudadanía y las bases militantes

El encuentro fue interpretado como un nuevo movimiento en la disputa por el liderazgo del peronismo hacia 2027

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un encuentro con militantes de La Cámpora en la localidad bonaerense de Carmen de Areco, donde pronunció un discurso con fuerte contenido político que fue interpretado como una nueva señal del proceso de reconfiguración interna que atraviesa el peronismo con vistas a las elecciones de 2027. Durante su intervención, el dirigente reivindicó el papel de la militancia, volvió a defender a la ex presidenta Cristina Kirchner y dejó planteadas diferencias con otros sectores del espacio.

En un contexto de debate sobre el futuro liderazgo de Unión por la Patria, Kirchner buscó fortalecer el vínculo con la estructura militante de su organización y resaltó la importancia de sostener una construcción política basada en la participación de las bases antes que en los acuerdos entre dirigentes.

Al dirigirse a los presentes, el líder de La Cámpora afirmó que su espacio nunca concibió la política desde una lógica individual y sostuvo que continuará defendiendo sus convicciones frente a los desafíos que enfrente el movimiento. Asimismo, destacó el conocimiento mutuo y la identidad construida dentro de la organización, al señalar que sus integrantes conocen tanto sus fortalezas como sus debilidades.

Las declaraciones fueron interpretadas por distintos sectores políticos como una reafirmación del perfil propio de La Cámpora en medio de las discusiones internas sobre la conducción futura del peronismo y el posicionamiento de sus principales referentes.

Uno de los pasajes centrales de su discurso estuvo dedicado a Cristina Kirchner. Máximo Kirchner volvió a expresar su respaldo a la ex mandataria y aseguró que continúa siendo la dirigente con mayor capacidad para conducir un proyecto político dentro del espacio peronista.

En ese marco, atribuyó la situación judicial que atraviesa la ex presidenta a una persecución política y sostuvo que existe además un componente vinculado a su condición de mujer. Según expresó, Cristina Kirchner enfrenta ese escenario por mantener una posición firme en la defensa de sus ideas.

El dirigente también defendió la propuesta de impulsar nuevamente la figura de la ex presidenta como referencia política del espacio. Afirmó que ese planteo no busca perjudicar a otros dirigentes ni generar conflictos internos, sino expresar la convicción de que continúa siendo la dirigente más preparada para encabezar un proyecto político.

Las expresiones de Máximo Kirchner se producen mientras distintos sectores del peronismo mantienen posiciones divergentes respecto de quién debería liderar la propuesta electoral del espacio en los próximos años. En ese escenario, algunos dirigentes promueven la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, mientras otros sostienen que Cristina Kirchner continúa siendo la principal referencia del movimiento.

Durante el encuentro, el diputado también volvió a destacar el acompañamiento que la ex presidenta recibió por parte de la militancia desde que quedó firme su condena judicial. En ese sentido, cuestionó a sectores de la dirigencia que, según afirmó, no manifestaron el mismo nivel de respaldo.

Kirchner sostuvo que esa experiencia reafirma su convicción de que la principal unidad debe construirse con la ciudadanía y con los militantes, por encima de los acuerdos alcanzados exclusivamente entre dirigentes políticos.

Hacia el final de su intervención, convocó a fortalecer la organización política y llamó a que la sociedad recupere un papel protagónico en la definición de su propio destino. Según expresó, la participación ciudadana resulta indispensable para construir un proyecto nacional capaz de responder a las demandas sociales y enfrentar las dificultades económicas que atraviesa una parte importante de la población.

El acto realizado en Carmen de Areco se suma a una serie de actividades impulsadas por La Cámpora en distintos puntos del país con el objetivo de consolidar su estructura territorial y mantener activo el vínculo con la militancia. Al mismo tiempo, refleja las distintas estrategias que comienzan a delinearse dentro del peronismo en el camino hacia la reorganización del espacio y la definición de sus liderazgos con vistas al escenario electoral de 2027.