Angelini vuelve a sonar para Rosario y crecen las especulaciones sobre una posible candidatura en 2027

Aunque todavía faltan varios meses para el inicio formal del calendario electoral, dentro de Unidos ya comenzaron a surgir distintas especulaciones sobre los posibles candidatos que podrían competir por la intendencia de Rosario en 2027. Entre los nombres que empiezan a ganar protagonismo aparece el de Federico Angelini.

El dirigente del PRO regresó a Santa Fe luego de su paso por el Gobierno nacional y recientemente se incorporó al Ministerio de Seguridad provincial, donde ocupa un cargo con importante exposición pública. Ese movimiento reavivó las versiones sobre un eventual regreso a la competencia electoral.

Si bien dentro del espacio no existe una definición oficial ni una estrategia confirmada en torno a su figura, distintas voces del PRO consideran que Angelini podría integrar el grupo de dirigentes con aspiraciones para disputar el Palacio de los Leones.

Por el momento, nadie dentro de la coalición se pronunció públicamente sobre una eventual candidatura. Sin embargo, tampoco aparecen sectores que descarten esa posibilidad, en un escenario donde el oficialismo provincial comienza a analizar las alternativas para los próximos comicios.

El regreso de Angelini a la gestión pública se produjo tras su experiencia en el Gobierno de Javier Milei, donde trabajó en el área de Seguridad durante la gestión encabezada por Patricia Bullrich. Posteriormente fue convocado por el gobernador Maximiliano Pullaro para sumarse al Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Desde Unidos consideran que su incorporación al gabinete provincial fue una continuidad lógica de su trayectoria en materia de seguridad y destacan que el cargo le permite recuperar presencia política luego de un período con menor protagonismo.

Mientras tanto, el escenario electoral en Rosario permanece abierto y sin definiciones. Con varios dirigentes mencionados como posibles candidatos, el oficialismo provincial comienza a transitar una etapa de posicionamientos y armado político de cara a las elecciones de 2027, donde Angelini aparece como uno de los nombres que empieza a instalarse dentro del debate interno.