¿Por qué cambió Pullaro su relación con Milei?

La relación entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el presidente Javier Milei atraviesa un momento muy diferente al que se veía apenas unos meses atrás. Atrás parecen haber quedado los cruces por los recursos nacionales, las críticas por las retenciones o las advertencias sobre el impacto de algunas medidas económicas. En su visita a Rafaela, el mandatario santafesino dejó un mensaje claro: hoy las coincidencias con la Casa Rosada pesan más que las diferencias.

Sin necesidad de nombrar un cambio de estrategia, Pullaro se ocupó de remarcar que las discrepancias nunca fueron ideológicas, sino producto de la defensa de los intereses de la provincia.

"Me diferencié en algunos momentos por defender a la provincia. Tal vez cuando se quisieron aumentar las retenciones nos tuvieron defendiendo al campo. Lo mismo cuando quisieron golpear a la industria. Pero después, coincidimos en muchas cosas", sostuvo el gobernador.

La frase no pasó inadvertida. Porque, además de justificar los cuestionamientos del pasado, marcó un fuerte acercamiento político hacia el Gobierno nacional.

El mandatario santafesino fue aún más explícito al enumerar los puntos de acuerdo con la gestión libertaria.

"Coincidimos en el equilibrio fiscal y la baja de la inflación", afirmó, reconociendo dos de los principales ejes económicos impulsados por Javier Milei.

No obstante, también planteó un desafío para la etapa que viene.

"El esfuerzo que se hace para acomodar la macroeconomía también pueda empezar a llegar a la gente", expresó, reclamando que la estabilización económica se traduzca en mayor actividad productiva y beneficios concretos para la población.

En ese sentido, pidió avanzar hacia "un modelo mucho más productivo que financiero", aunque dejando en claro que el diálogo con la Nación continúa.

"El diálogo con el gobierno central pasa por defender a Santa Fe pero desde el acompañamiento, porque queremos que la Argentina se ponga de pie", agregó.

El mensaje muestra un cambio de tono respecto de meses anteriores. Si antes predominaban los reclamos públicos, ahora el gobernador habla de acompañamiento, coincidencias y trabajo conjunto.

Durante su paso por Rafaela, Pullaro también fue consultado sobre la posible reforma electoral en la provincia y descartó, al menos por ahora, que exista un proyecto para eliminar las elecciones primarias.

"Hay cinco proyectos que se están evaluando y ninguno plantea la derogación de las PASO", explicó.

También consideró que el debate debe darse en el ámbito legislativo y recordó que, a nivel nacional, muchas veces las primarias perdieron sentido cuando no existían internas reales entre los partidos.

Más allá de la cuestión electoral, lo que dejó la visita del gobernador fue un dato político que difícilmente pase inadvertido.

La relación entre Pullaro y Milei muestra hoy un nivel de entendimiento mucho mayor que el observado al inicio de la gestión nacional. El gobernador ya no centra su discurso en las diferencias, sino que pone el foco en las coincidencias, especialmente en materia económica e institucional.

¿Se trata de una convicción nacida de los resultados que empieza a mostrar el programa económico del Gobierno nacional? ¿O responde a una lectura política que entiende que confrontar con un presidente que mantiene un importante respaldo social dejó de ser conveniente?

Probablemente haya un poco de ambas cosas.

Lo concreto es que en Rafaela, Maximiliano Pullaro eligió mostrarse conciliador con Javier Milei y dejó una definición que sintetiza el nuevo clima político: las diferencias existen, pero las coincidencias hoy son muchas más.

RESUMEN