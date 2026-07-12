Geraldine Mayer: quién es la influencer denunciada por su hijo por presunto maltrato psicológico

Geraldine Mayer, influencer dedicada al mundo de la moda, quedó en el centro de la escena luego de que su hijo, Tomás Cataldi, difundiera un video en redes sociales en el que la acusó de haber ejercido presunto maltrato psicológico durante varios años.

Actualmente, Mayer reside en Miami junto a su esposo y su hija, mientras que Tomás regresó a la Argentina, donde aseguró haber decidido reconstruir su vida lejos del entorno familiar.

En su cuenta de Instagram, que fue configurada como privada tras la viralización del caso, la influencer se presenta como Licenciada en Comercio Internacional, productora de moda y madre de dos hijos, además de compartir contenidos vinculados a la moda y el lifestyle.

La denuncia pública de su hijo

A través de un extenso video publicado en sus redes, Tomás Cataldi relató situaciones que, según su testimonio, vivió durante su infancia y adolescencia. Allí describió a su madre como una persona "narcisista, manipuladora y maltratadora", y sostuvo que detrás de la imagen que mostraba en redes sociales existía una realidad muy distinta.

"En las redes parecía que teníamos una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa", expresó.

Además, aseguró que decidió hacer pública su historia después de años de silencio y compartió capturas de conversaciones privadas para respaldar su relato.

En uno de los momentos más delicados de su testimonio, Tomás reveló que atravesó una profunda crisis emocional.

"Hubo un momento en el que intenté quitarme la vida. En lugar de preguntarme cómo estaba o si era feliz, me decían que estaba loco y que tenían que internarme", afirmó.

La respuesta de Geraldine Mayer

Tras la repercusión que tomó el caso, Geraldine Mayer se comunicó con la periodista Pilar Smith, quien contó en LAM (América) cuál fue la postura de la influencer frente a las acusaciones.

"Ella dice que todo es mentira. Estaba muy angustiada, negó cada una de las acusaciones y me explicó que ahora no estaba en condiciones de dar su versión completa, pero aseguró que los hechos no ocurrieron como los relató su hijo", comentó la panelista.

Hasta el momento, Mayer no realizó un descargo público en sus redes sociales ni emitió un comunicado oficial sobre la denuncia difundida por Tomás Cataldi.