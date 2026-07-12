SanCor: cuando una marca histórica termina convertida en el botín de una guerra empresarial

Hubo un tiempo en que SanCor era sinónimo de producción, trabajo y orgullo nacional. Una cooperativa nacida entre Santa Fe y Córdoba que llegó a ser una de las grandes potencias de la industria láctea argentina, con miles de empleados, decenas de plantas industriales y una presencia que atravesaba todo el país.

Hoy, aquella historia parece haber quedado reducida a una pelea feroz por quedarse con los restos de un gigante.

La quiebra ya fue decretada. Los números son devastadores: una deuda que supera los 185 millones de dólares, apenas 178 trabajadores dedicados al mantenimiento de establecimientos paralizados y cientos de familias que perdieron su fuente laboral durante los últimos meses.

Pero detrás del expediente judicial no solamente hay balances en rojo. Hay intereses económicos enormes, disputas empresariales, sospechas, denuncias y una sensación que resulta imposible de ignorar: todos quieren una parte de SanCor, pero muy pocos parecen interesados en recuperar lo que alguna vez representó.

La decisión del juez de dividir la empresa en distintos bloques para su venta abrió una verdadera batalla judicial. Mientras algunos sostienen que esa modalidad permitirá acelerar la liquidación de los activos, otros denuncian que esa estrategia sólo beneficia a quienes buscan quedarse con las marcas más valiosas sin asumir el costo de mantener la estructura productiva.

Porque no nos engañemos.

El verdadero tesoro no son solamente las plantas.

El verdadero negocio se llama SanCor.

Su nombre todavía conserva un prestigio construido durante décadas, y eso vale millones.

Las marcas comerciales siguen siendo un activo codiciado, incluso cuando la empresa que las creó está prácticamente destruida.

En medio de esa disputa aparece el empresario Gustavo Scaglione, uno de los principales acreedores, quien logró que la Cámara de Apelaciones frenara el mecanismo de venta impulsado por el juez. Su postura refleja una discusión mucho más profunda: cómo debe venderse una empresa quebrada y quién termina siendo el principal beneficiado de ese proceso.

Mientras tanto, otros actores también levantan la mano.

Adecoagro, que desde hace años viene ampliando su presencia en el sector lácteo, vuelve a mostrarse como uno de los principales interesados. No sería la primera vez que incorpora activos de SanCor. Ya adquirió marcas y plantas en el pasado y ahora muchos consideran que el objetivo principal pasa por quedarse definitivamente con el valor comercial que todavía conserva la cooperativa.

Pero no es el único.

También aparecen otras empresas lácteas, grupos inversores, aseguradoras y distintos consorcios privados que observan en esta crisis una oportunidad de negocios.

Y allí surge la gran pregunta.

¿Estamos frente a un proceso destinado a recuperar una empresa emblemática o simplemente asistimos al reparto de sus bienes entre quienes tienen mayor capacidad económica?

Las dudas aumentan cuando comienzan a conocerse episodios difíciles de explicar.

La desaparición de decenas de millones de dólares vinculados con la filial brasileña.

El supuesto hackeo del sistema contable poco antes de la quiebra.

El robo de documentación.

El incendio que afectó la planta principal de Sunchales.

Demasiadas casualidades para una sola historia.

Mientras tanto, desde Atilra intentan transmitir tranquilidad y aseguran que la actividad podría continuar si finalmente la empresa queda en manos de un operador con mayor capacidad financiera. Puede ser una mirada razonable desde la defensa del empleo.

Pero también es cierto que, una vez fragmentada la cooperativa, difícilmente vuelva a existir como la conocieron varias generaciones de argentinos.

En paralelo, un grupo de más de mil acreedores sostiene que todavía existe una alternativa distinta.

Su propuesta consiste en repetir un esquema similar al que años atrás permitió rescatar a Milkaut, incorporando nuevos inversores privados sin destruir completamente la estructura cooperativa.

Según sus impulsores, el proyecto fue descartado sin recibir un análisis serio por parte de la Justicia.

Si eso fue así, la discusión deja de ser solamente económica para transformarse también en institucional.

Porque cuando una empresa de semejante magnitud desaparece, no solamente pierden los accionistas.

Pierden los trabajadores.

Pierden los tamberos.

Pierden los proveedores.

Pierden pueblos enteros cuya economía giraba alrededor de sus plantas industriales.

Y pierde la Argentina.

SanCor representa uno de esos casos que deberían estudiarse durante años.

Cómo una empresa líder terminó acumulando una deuda imposible de sostener.

Cómo la política intervino en distintos momentos de su historia.

Cómo las malas administraciones fueron deteriorando su competitividad.

Cómo la Justicia ahora intenta resolver un rompecabezas donde todos defienden intereses diferentes.

Todavía nadie puede asegurar cuál será el destino final de la cooperativa.

Lo único evidente es que la pelea recién comienza.

Porque cuando una marca conserva tanto valor, los buitres siempre llegan antes que las soluciones.

RESUMEN