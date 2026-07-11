El fenómeno del Mundial llegó a Chile: crecieron los bebés llamados Messi y Mbappé

Aunque Chile no logró clasificarse al Mundial 2026, la pasión por el fútbol sigue más vigente que nunca. El impacto del torneo llegó incluso a los registros civiles, donde cada vez más familias eligen nombres de figuras internacionales para sus hijos, una tendencia que tiene como grandes protagonistas a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Según datos difundidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, los nombres vinculados a reconocidos futbolistas continúan ganando terreno entre los recién nacidos, con el capitán argentino encabezando ampliamente la lista.

Messi y Mbappé, los favoritos

El nombre Lionel ya fue elegido para 4.085 niños en Chile. Además, el fanatismo por el campeón del mundo llegó a un punto llamativo: 45 personas fueron inscriptas directamente con el nombre "Messi".

En el caso del delantero francés, 972 bebés recibieron el nombre Kylian, mientras que dos fueron anotados como Mbappé, una elección mucho menos frecuente, pero igualmente registrada oficialmente.

Otros futbolistas que también inspiran

La influencia del fútbol no termina con Messi y Mbappé. Otros grandes referentes internacionales también aparecen entre las preferencias de las familias chilenas.

Ronaldo: 2.208 personas.

2.208 personas. Cristiano: 341.

341. Harry: 1.923.

1.923. Kane: 85.

85. Jude: 199.

Estos números reflejan cómo figuras como Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Jude Bellingham también dejaron su huella fuera de las canchas.

Qué dice la ley chilena

Ante esta curiosa tendencia, el director nacional del Registro Civil de Chile, Omar Morales Márquez, recordó que los padres tienen libertad para elegir el nombre de sus hijos, aunque existen ciertos límites establecidos por la legislación.

La normativa impide registrar nombres que sean extravagantes, ridículos, impropios para una persona o que puedan generar un perjuicio al niño en el futuro. Por eso, desde el organismo reiteraron el pedido de actuar con responsabilidad al momento de realizar la inscripción.