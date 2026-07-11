Pullaro marcó diferencias con Milei: respaldó el equilibrio fiscal, pero reclamó un modelo más productivo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el buen vínculo institucional que mantiene con el Gobierno nacional, aunque dejó en claro que existen diferencias en temas vinculados a la producción, la industria y el sector agropecuario. Tras un encuentro con autoridades nacionales, el mandatario provincial sostuvo que la relación con la administración de Javier Milei es "correcta y cordial", pero remarcó que no siempre coincide con las políticas impulsadas desde la Casa Rosada.

Pullaro explicó que comparte con el Ejecutivo nacional la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal y consolidar la estabilidad económica. Sin embargo, consideró que ese esfuerzo debe traducirse en beneficios concretos para la sociedad y en un esquema que incentive el desarrollo productivo.

En ese sentido, señaló que espera que la recuperación económica esté acompañada por políticas que promuevan la generación de empleo y fortalezcan a los sectores productivos del país. Además, insistió en que las provincias que aportan recursos a la economía nacional deberían recibir una mayor inversión para impulsar su crecimiento.

El gobernador recordó que uno de los principales puntos de desacuerdo con la gestión nacional surgió cuando se debatió un posible incremento de las retenciones al campo y otras medidas que, según su visión, perjudicaban a la industria.

"Cuando se quisieron aumentar las retenciones y cuando también se quiso golpear a la industria, nosotros estuvimos defendiendo al campo y a la producción santafesina", afirmó.

Pullaro aseguró que el diálogo con el Gobierno nacional continúa abierto y sostuvo que sus planteos tienen como prioridad la defensa de los intereses de Santa Fe, al tiempo que manifestó su intención de seguir acompañando las medidas que considere beneficiosas para el país.

Reforma electoral

Durante la rueda de prensa, el mandatario también fue consultado sobre la reforma electoral que comenzará a debatirse en la Legislatura provincial luego del receso invernal.

Al respecto, indicó que actualmente existen varios proyectos en análisis y destacó que ninguno propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Pullaro evitó pronunciarse sobre el contenido específico de las iniciativas y remarcó que será la Legislatura la encargada de debatir y definir los cambios que finalmente se implementen.

Asimismo, aseguró que promulgará la norma que resulte aprobada por ambas cámaras, tal como ocurrió con el resto de las leyes sancionadas durante su gestión.

"Siempre respeté la división de poderes. No veté ninguna ley ni ningún artículo", expresó.

Finalmente, al ser consultado sobre la discusión que impulsa el Gobierno nacional respecto del sistema electoral, consideró que se trata de un debate que debe ser resuelto por los partidos políticos y los legisladores nacionales. No obstante, reconoció que en algunas oportunidades las PASO implicaron un costo elevado sin generar competencias internas en distintas fuerzas políticas, aunque aclaró que esa discusión corresponde al ámbito nacional.