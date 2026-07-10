Marta Fort contó detalles de la sexualidad de su padre

Te la reformulé con un enfoque diferente, manteniendo la información pero con una estructura más periodística y un desarrollo distinto:

Marta Fort habló sobre la vida privada de Ricardo Fort y reveló detalles desconocidos de su familia

Marta Fort volvió a generar repercusión luego de una entrevista en vivo desde Miami en la que habló sobre uno de los temas que durante años despertó especulaciones alrededor de su padre, Ricardo Fort: su orientación sexual y la forma en que la familia vivió esa realidad puertas adentro.

La influencer, que se encuentra en Estados Unidos realizando una cobertura de la Copa del Mundo para Blender, participó de una transmisión junto a Tomás Mazza, donde repasó distintos aspectos de su vida personal, su vínculo con la exposición pública y algunos recuerdos relacionados con el empresario chocolatero.

Durante la charla, Mazza le preguntó directamente si Ricardo Fort era gay o bisexual, teniendo en cuenta las diferentes relaciones que el mediático mostró públicamente a lo largo de los años. Ante la consulta, Marta reaccionó con sorpresa y respondió: “¿Con qué mujeres estuvo?”. Luego, entre risas, lanzó: “No te hagas el pel..., dale”.

La hija de Fort explicó que tanto ella como su hermano Felipe crecieron sabiendo la realidad de su padre y que nunca fue un tema oculto dentro del hogar. “Mi papá siempre fue gay. Nosotros entendimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual”, aseguró.

Además, recordó que desde pequeña hablaba con naturalidad sobre la conformación de su familia y sobre el proceso de gestación subrogada mediante el cual Ricardo Fort se convirtió en padre. “En el jardín contábamos que no teníamos mamá y sobre el alquiler de vientre”, relató.

Respecto a las mujeres que acompañaron al empresario en distintos programas de televisión, Marta explicó que, según lo que ella conocía, esas relaciones formaban parte de una estrategia mediática. “Las chicas que aparecían en televisión, él nunca nos dijo que eran sus novias. En casa eso se sabía”, afirmó.

Entre los nombres mencionados aparecieron figuras como Virginia Gallardo, Erika Mitdank y Claudia Ciardone, quienes estuvieron vinculadas públicamente con Ricardo Fort durante su etapa de mayor exposición.

“Él contrataba chicas para darse un pico en cámara y después se iba a casa con su pareja gay”, sostuvo Marta, en una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Su vida en Miami y el lujo como parte de su estilo

Durante su estadía en Estados Unidos por la cobertura del Mundial, Marta Fort también compartió detalles de su presente personal y mostró uno de sus nuevos vehículos de lujo.

En una transmisión de Blender junto a sus compañeros, contó que adquirió un auto al que bautizó “Madonna”. Según explicó, suele ponerles nombres a sus vehículos inspirándose en artistas famosas. “En Argentina tengo un auto que se llama Shakira, porque tengo el pelo como Shakira. Y como este es yankee, le digo Madonna”, comentó.

La influencer recordó además que ese modelo tenía un significado especial porque fue el primer auto que imaginó comprar cuando comenzó a interesarse por los vehículos de alta gama. “Mi familia me dijo: ‘Si vas a romper un auto, que sea el primero’. Sabía que en algún momento lo iba a tener, y lo compré acá”, contó.

Los retoques estéticos de Marta Fort

En otra parte de la entrevista, Marta también habló sobre los procedimientos estéticos que se realizó y cómo vive actualmente su imagen personal.

Consultada sobre el uso de productos y tratamientos para el cuidado de la piel, respondió con humor: “Tengo veintidós años, querido”. Sin embargo, luego reconoció que sí se realizó algunos retoques.

Sobre el bótox, explicó que no utiliza ese tratamiento, aunque admitió haberse realizado modificaciones menores. “Algo me puse en la carita”, comentó entre risas.

Más adelante detalló algunos procedimientos, como un retoque en la nariz, un tratamiento conocido como “foxy eye”, destinado a levantar la zona externa de los ojos, y una modificación en el mentón para resaltar determinados rasgos.

Marta también aclaró que sus labios son naturales y que sus decisiones estéticas responden exclusivamente a gustos personales. Durante la conversación, mantuvo un tono relajado y respondió con humor a las preguntas sobre belleza e intervenciones.

Los fragmentos de la entrevista fueron difundidos posteriormente en redes sociales, donde las declaraciones de la hija de Ricardo Fort volvieron a instalar el debate sobre la vida privada del recordado empresario.