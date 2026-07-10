Agus Gandolfo y Caro Calvagni juntas en Miami

Agus Gandolfo aprovechó la pausa antes del próximo desafío de la Selección Argentina en el Mundial 2026 para cambiar de escenario y disfrutar unos días de relax en Miami junto a sus hijos, Nina y Theo. Después de la victoria ante Egipto en Atlanta, la esposa de Lautaro Martínez se instaló en la ciudad estadounidense y compartió con sus seguidores distintos momentos de su estadía: días de playa, piscina, paseos y salidas familiares.

La modelo no fue la única pareja de un futbolista argentino que eligió Miami como punto de descanso. Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, también llegó a la ciudad y mostró parte de su estadía a través de sus redes sociales.

Durante su paso por Miami, Gandolfo publicó varias postales que reflejaron una jornada tranquila en medio del clima mundialista. En una de las imágenes se la pudo ver con un look de verano compuesto por camisa y short con estampado de camuflaje en tonos tierra, sandalias y accesorios de estilo playero.

También compartió momentos desde la piscina de un hotel, donde apareció relajada con un bikini estampado y acompañada por uno de sus hijos. El escenario mostró un espacio exclusivo con reposeras, sombrillas y una vista característica de los edificios altos de la ciudad.

La playa fue otro de los protagonistas de su descanso. Gandolfo publicó imágenes del paisaje de Miami y también mostró a Nina y Theo disfrutando de la arena y el mar. Los pequeños caminaron juntos hacia el agua mientras aprovechaban el día al aire libre junto a su mamá.

Además, la esposa del delantero argentino combinó los momentos de descanso con actividades familiares y una salida de compras por distintos locales de la ciudad, donde también registró a sus hijos divirtiéndose.

Por su parte, Caro Calvagni también compartió detalles de su estadía en Miami Beach. La empresaria publicó imágenes antes de salir hacia la playa, donde lució un vestido largo de crochet color lila, con diseño calado, escote en V y espalda descubierta.

“Volvimosssss”, escribió Calvagni en sus historias junto a emojis relacionados con el verano y la ubicación de Miami Beach. La publicación estuvo acompañada por una canción y mostró el inicio de su jornada de descanso.

Por la noche, ambas se reencontraron y compartieron una salida juntas. Gandolfo y Calvagni publicaron una selfie frente al espejo del hall de un hotel, donde mostraron sus looks para la cena.

Agus eligió un conjunto compuesto por un top blanco, una minifalda beige y plataformas doradas, mientras que Caro lució un body negro combinado con un short de jean y una cartera tejida. “Amiguita”, escribió Gandolfo junto a la imagen, mientras Calvagni expresó su alegría por el encuentro con un mensaje cariñoso.

Las dos aprovecharon así un breve descanso en Miami antes de regresar a la concentración mundialista y acompañar a sus respectivas parejas en la recta final del torneo.