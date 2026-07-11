Lousteau llamó a defender la soberanía y cuestionó la dependencia externa

Lousteau reivindicó el significado histórico de la Independencia y su vigencia en la actualidad

El diputado destacó la necesidad de preservar la capacidad de decisión del país frente a intereses externos

Cuestionó la entrega de recursos naturales y la adopción automática de modelos extranjeros

Planteó que la soberanía también implica construir políticas con criterios propios

El mensaje dejó críticas implícitas al rumbo económico y a la inserción internacional del Gobierno

La publicación se sumó a los pronunciamientos políticos realizados durante la conmemoración del 9 de Julio

El diputado nacional por Provincias Unidas y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, utilizó la conmemoración del Día de la Independencia para difundir un mensaje en el que reflexionó sobre el significado histórico del 9 de Julio y vinculó ese legado con el escenario político y económico actual. A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador reivindicó el valor de la soberanía nacional y dejó críticas implícitas al rumbo que lleva adelante el gobierno del presidente Javier Milei, aunque sin mencionarlo de manera directa.

En su mensaje, Lousteau recordó el proceso que culminó con la Declaración de la Independencia de 1816 y sostuvo que aquella decisión continúa ofreciendo enseñanzas para el presente. Según expresó, el principal legado de los congresales reunidos en Tucumán fue la determinación de construir un país capaz de definir su propio destino y de actuar con autonomía frente a cualquier forma de dependencia externa.

El legislador destacó que, pocos días después de la declaración formal de la independencia, el Congreso de Tucumán incorporó una aclaración en la que estableció que la emancipación no solo era respecto de España, sino también de "toda otra dominación extranjera". Para Lousteau, esa ampliación del texto mantiene plena vigencia y constituye uno de los principios que deben orientar las decisiones del país en la actualidad.

A partir de esa referencia histórica, el dirigente radical trasladó el debate al presente y planteó que el concepto de independencia no debe limitarse únicamente a una cuestión vinculada con el pasado, sino que también comprende la capacidad de preservar la autonomía política, económica y estratégica de la Argentina.

En ese marco, cuestionó distintas formas de dependencia que, a su entender, pueden condicionar el desarrollo del país. Entre ellas mencionó la cesión de recursos naturales mediante acuerdos de largo plazo, la adopción automática de modelos externos y la tendencia a esperar soluciones provenientes del exterior en lugar de construir respuestas propias.

Sin hacer referencias explícitas al Gobierno nacional, las afirmaciones del diputado fueron interpretadas como una crítica al modelo económico y a la política de inserción internacional impulsada por la administración de Javier Milei. En los últimos meses, el oficialismo ha promovido una agenda orientada a profundizar la apertura económica, atraer inversiones y fortalecer las relaciones con distintos actores internacionales, políticas que han generado cuestionamientos desde diversos sectores de la oposición.

Lousteau sostuvo que la independencia también implica la capacidad de elaborar estrategias nacionales con criterios propios y de adoptar decisiones en función de las necesidades del país. En ese sentido, consideró que la incertidumbre propia de cada etapa histórica no debe impedir la construcción de un proyecto basado en la autonomía y en la defensa de los intereses nacionales.

En el tramo final de su publicación, el diputado reivindicó la actitud de los representantes que participaron del Congreso de Tucumán, al señalar que, pese a las dificultades y a la falta de certezas sobre el futuro, asumieron la responsabilidad de tomar decisiones trascendentales guiados por sus propias convicciones.

Con ese planteo, invitó a recuperar ese espíritu para enfrentar los desafíos actuales y sostuvo que honrar el legado de la Independencia implica mantener la capacidad de decidir el rumbo del país sin subordinaciones externas.

Las declaraciones de Lousteau se sumaron a los mensajes difundidos por dirigentes de distintos espacios políticos con motivo del 9 de Julio, una fecha que volvió a convertirse en escenario de debate sobre el significado contemporáneo de la independencia, la soberanía y el papel del Estado frente a los desafíos económicos y geopolíticos.

En un contexto atravesado por las discusiones sobre el modelo de desarrollo, la inserción internacional y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, el legislador utilizó la conmemoración para reafirmar una posición orientada a destacar la importancia de preservar la capacidad de decisión del país y fortalecer una estrategia basada en criterios propios.

El mensaje volvió a poner en agenda uno de los ejes recurrentes del debate político argentino: el equilibrio entre la apertura al mundo y la defensa de la soberanía nacional, una discusión que distintos sectores buscan resignificar a la luz del actual escenario económico y de las transformaciones que impulsa la administración nacional.