Santa Fe: más de 15.700 contribuyentes ya se sumaron al plan para regularizar deudas impositivas

A pocas semanas de su finalización, el Plan Especial de Pago impulsado por el Gobierno de Santa Fe ya registra más de 15.700 adhesiones. La iniciativa, que permanecerá vigente hasta el 31 de julio, permite regularizar deudas de impuestos provinciales mediante distintas opciones de financiación.

Según datos oficiales, un total de 15.710 contribuyentes se incorporaron al régimen, que contempla la cancelación de obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Única sobre Vehículos e Impuesto de Sellos.

El programa ofrece planes de hasta 36 cuotas, con alternativas de financiación que incluyen tasas subsidiadas e incluso opciones con interés cero, dependiendo de la categoría del contribuyente.

El plan con mayor adhesión

La mayor cantidad de inscriptos corresponde al denominado Plan A, destinado a pequeñas y medianas empresas, además de familias que poseen hasta dos inmuebles o dos vehículos.

De acuerdo con la información oficial, este segmento concentra el 76 % del total de las adhesiones, con 11.946 contribuyentes incorporados hasta fines de junio.

Dentro de ese grupo, la mayoría de los trámites estuvieron vinculados a la regularización de la Patente Única sobre Vehículos, seguida por el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que el objetivo del programa es brindar herramientas de financiamiento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en un contexto económico complejo.

Cómo se distribuyen las adhesiones

El Plan B, orientado a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos, reunió 3.641 adhesiones. En este caso, la mayor parte de las regularizaciones también correspondió a deudas de Patente e Impuesto Inmobiliario.

Por su parte, el Plan C, destinado a grandes contribuyentes, contabilizó 10 adhesiones, mientras que el Plan D, dirigido a empresas con obligaciones en instancia administrativa o judicial, sumó 101 solicitudes.

Además, el régimen incluye un beneficio especial para prestadores de servicios asistenciales destinados a personas con discapacidad, quienes pueden acceder a un plan de hasta 36 cuotas sin interés. Hasta el cierre de junio se habían registrado 12 adhesiones dentro de esta modalidad.

Cómo acceder al beneficio

La adhesión al plan se realiza de manera completamente online a través del portal de gestiones del Gobierno de Santa Fe.

Para iniciar el trámite, los contribuyentes deben generar la liquidación de la deuda correspondiente al impuesto que desean regularizar. Luego, el sistema permite seleccionar la cantidad de cuotas, conocer el monto financiado, el valor de cada pago y el cronograma de vencimientos.

Una vez completada la declaración jurada, se puede descargar el convenio de pago junto con el comprobante de la primera cuota. Los pagos posteriores se realizan mediante débito automático desde la cuenta bancaria informada por el contribuyente.