Regresan a Santa Fe los brigadistas que participaron del operativo de rescate tras los terremotos en Venezuela

La brigada especializada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de la provincia de Santa Fe emprendió el regreso al país luego de participar durante una semana en las tareas de asistencia tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

El contingente está integrado por 40 rescatistas y tres binomios K9, conformados por perros especialmente entrenados para la búsqueda de personas. Antes de iniciar el viaje de regreso, el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo una videollamada con el equipo y destacó el trabajo realizado en una de las zonas más afectadas por la emergencia.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su reconocimiento a los brigadistas y señaló que la labor desarrollada por los bomberos santafesinos fue destacada por las autoridades que coordinaron el operativo internacional.

La misión fue organizada por el Gobierno de Santa Fe, mediante la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y los organismos responsables de la asistencia humanitaria en Venezuela.

Una semana de trabajo en la zona del desastre

La base operativa del equipo santafesino fue instalada en la ciudad de La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas, donde se desplegaron alrededor de ocho toneladas de equipamiento especializado para intervenir en estructuras colapsadas.

Los rescatistas trabajaron de manera coordinada con las autoridades venezolanas y compartieron tareas con brigadas provenientes de Bolivia y Ecuador, además de personal del Ejército y de Protección Civil del país anfitrión.

Para garantizar una cobertura permanente, el contingente fue dividido en tres grupos que realizaron turnos rotativos durante las 24 horas del día.

Entre las principales tareas desarrolladas se incluyeron la búsqueda técnica de posibles sobrevivientes mediante tecnología especializada y el trabajo de los binomios K9, además de colaborar en la recuperación de víctimas bajo la coordinación de las autoridades locales.

El secretario de Operaciones de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Luis Ayala, explicó que los operativos se desarrollaron en escenarios de gran complejidad debido al estado de las estructuras derrumbadas.

Además, describió la situación en La Guaira como "desoladora", al señalar que mientras una parte de la ciudad permanecía en pie, numerosas familias continuaban buscando a sus seres queridos entre los escombros.

Regreso a la provincia

Está previsto que el contingente arribe a la base aérea de El Palomar durante la madrugada del domingo. Desde allí, los brigadistas iniciarán el viaje por vía terrestre hasta la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, ubicada en la ciudad de Gálvez, donde serán recibidos tras culminar la misión internacional de asistencia humanitaria.