Francisco Paoltroni cuestionó a Victoria Villarruel y anticipó una semana clave para la agenda del Senado

Francisco Paoltroni cuestionó a Victoria Villarruel por decisiones adoptadas en el Senado

El senador expresó su malestar por la visita de la vicepresidenta a Formosa

También criticó el cambio de sede de un acto que impulsaba junto a referentes formoseños

El Senado retomará su actividad con el debate sobre propiedad privada y pliegos judiciales

Paoltroni respaldó una reforma de la Ley de Tierras para incentivar inversiones

El legislador consideró que existe mayor consenso para suspender las PASO que para eliminarlas

El senador nacional por La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, formuló fuertes críticas hacia la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, al cuestionar algunas de sus decisiones políticas y marcar diferencias respecto de su relación con sectores de la oposición. Al mismo tiempo, el legislador brindó precisiones sobre la agenda parlamentaria que comenzará a desarrollarse en la Cámara Alta durante los próximos días.

Las declaraciones del senador se produjeron en medio de un escenario de creciente tensión política dentro del oficialismo y luego de una serie de episodios que, según sostuvo, deterioraron su vínculo con la vicepresidenta.

Paoltroni explicó que uno de los principales motivos de su malestar fue la visita que Villarruel realizó a la provincia de Formosa, donde mantuvo actividades institucionales. Según afirmó, ese viaje generó un fuerte desacuerdo por el contexto político provincial y por las diferencias que mantiene desde hace años con el gobernador Gildo Insfrán.

El legislador recordó que decidió ingresar a la política con el objetivo de enfrentar al oficialismo formoseño y consideró que el acercamiento institucional de la vicepresidenta con las autoridades provinciales resultó incompatible con esa postura.

Otro de los episodios mencionados por Paoltroni estuvo relacionado con un acto que tenía previsto realizar en el Senado junto a personas que, según indicó, buscaban visibilizar distintas denuncias vinculadas con la situación política de Formosa.

De acuerdo con su relato, el encuentro iba a desarrollarse en el Salón Azul del Congreso, pero pocas horas antes del inicio fue trasladado a otro espacio por decisión de las autoridades de la Cámara Alta. El senador calificó esa medida como una decisión de carácter político y sostuvo que no respondió a cuestiones organizativas.

Asimismo, aseguró que el cambio se produjo luego de planteos formulados por los senadores José Mayans y Teresa González. En ese contexto, afirmó que la vicepresidenta cedió ante esas presiones y vinculó ese episodio con un supuesto acercamiento hacia sectores del peronismo.

Consultado sobre la posibilidad de una mayor proximidad política entre Villarruel y dirigentes opositores, Paoltroni sostuvo que algunos gestos recientes reflejan una relación más cercana con referentes del kirchnerismo, aunque no aportó mayores detalles sobre esa apreciación.

Más allá del intercambio político, el senador también anticipó el reinicio de la actividad legislativa en la Cámara Alta luego del receso y confirmó que el Senado volverá a sesionar el próximo jueves.

Según explicó, uno de los principales proyectos que integrarán el temario será la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada, considerada una de las propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo dentro de su agenda legislativa.

La sesión también incluirá el tratamiento de alrededor de treinta pliegos destinados a cubrir vacantes en distintos juzgados federales, una cuestión que el oficialismo considera prioritaria para avanzar en la normalización del funcionamiento del sistema judicial.

Entre los proyectos que podrían debatirse figura además la modificación de la Ley de Tierras. Paoltroni cuestionó la legislación vigente al considerar que limita el ingreso de inversiones destinadas al desarrollo productivo de distintas provincias y sostuvo que una reforma permitiría generar mejores condiciones para la llegada de capitales.

En relación con la reforma electoral promovida por el Gobierno, el senador manifestó que observa mayores posibilidades de alcanzar un acuerdo para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que para avanzar con su eliminación definitiva.

A su juicio, la suspensión del mecanismo reúne mayores niveles de consenso entre los distintos bloques parlamentarios, mientras que una derogación permanente requeriría un respaldo político más amplio.

Por otra parte, indicó que otros proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos la denominada Ley Hojarasca y diversos tratados internacionales pendientes de aprobación, quedarían para una sesión prevista para comienzos de agosto, una vez concluido el receso invernal.

Las declaraciones de Paoltroni reflejan las diferencias que persisten dentro de algunos sectores de La Libertad Avanza y se producen en momentos en que el Senado se prepara para retomar una agenda legislativa que incluirá iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional.