Pichetto llamó a construir una alternativa amplia para 2027 y advirtió sobre las dificultades del Gobierno

Miguel Ángel Pichetto cuestionó el manejo político del Gobierno y analizó la crisis que atravesó el oficialismo

El diputado expresó preocupación por el impacto social del actual programa económico

Planteó la necesidad de conformar un frente amplio con vistas a las elecciones presidenciales de 2027

Consideró que el principal desafío del peronismo será alcanzar un proceso de unidad

Sostuvo que la generación de empleo y la recuperación de los salarios deben ocupar un lugar central en la agenda política

El legislador afirmó que la oposición necesita construir una propuesta capaz de representar a una amplia mayoría de la sociedad

El diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, formuló una serie de críticas al gobierno de Javier Milei, cuestionó el rumbo económico y social de la administración nacional y planteó la necesidad de conformar una propuesta política amplia con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. El legislador sostuvo que el oficialismo atraviesa un momento de debilidad política y consideró que el peronismo deberá avanzar en un proceso de unidad si pretende volver a disputar el poder.

Durante una entrevista radial, Pichetto realizó un análisis de la situación política nacional y afirmó que, desde su perspectiva, el Gobierno exhibe dificultades que quedaron expuestas en las últimas semanas. En ese sentido, hizo referencia a la crisis interna que derivó en la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y consideró que la gestión prolongó innecesariamente esa situación.

A juicio del diputado, la permanencia del funcionario durante el desarrollo de la crisis representó un error político que terminó afectando la imagen del oficialismo. En ese marco, sostuvo que el episodio reflejó limitaciones en la capacidad de conducción del Gobierno y señaló que observa a la administración nacional con menor fortaleza política que en los primeros meses de gestión.

Además de referirse a la coyuntura política, Pichetto expresó preocupación por el impacto social del programa económico impulsado por el Ejecutivo. Según manifestó, las políticas implementadas generan consecuencias negativas sobre amplios sectores de la población y afectan particularmente al empleo y al poder adquisitivo.

El legislador afirmó que observa un escenario en el que numerosas personas quedan excluidas del proceso económico y advirtió sobre el deterioro del mercado laboral. En ese contexto, cuestionó el enfoque adoptado por el Gobierno y sostuvo que algunas de las decisiones oficiales transmiten una visión que, a su entender, carece de sensibilidad frente a las dificultades sociales.

En relación con ese diagnóstico, Pichetto planteó la necesidad de avanzar en una construcción política que trascienda los espacios tradicionales y logre representar a una mayoría de la sociedad. Consideró que la Argentina necesita conformar un frente amplio con capacidad para integrar distintos sectores políticos y sociales, con el objetivo de ofrecer una alternativa competitiva en las próximas elecciones presidenciales.

El dirigente sostuvo que ese proceso debería orientarse a construir consensos más amplios y evitar modelos que, según su análisis, terminan beneficiando a una porción reducida de la población mientras amplios sectores permanecen al margen del crecimiento económico.

En ese sentido, comparó el escenario argentino con experiencias observadas en otros países de América Latina, donde, según señaló, una parte minoritaria concentra el acceso a los principales recursos económicos, mientras la mayoría enfrenta mayores dificultades para mejorar su situación.

Pichetto también se refirió al presente del peronismo y evaluó que distintos dirigentes comenzaron a trabajar en la reorganización del espacio con vistas al calendario electoral que se aproxima. A su entender, el principal desafío será alcanzar un esquema de unidad que permita consolidar una propuesta común frente al oficialismo.

El diputado consideró que dentro del peronismo existen diversos sectores que buscan construir un camino compartido y estimó que esa tarea cobrará mayor intensidad a medida que se acerquen las definiciones electorales del próximo año. En ese contexto, sostuvo que la convergencia entre los distintos espacios será un elemento central para fortalecer la competitividad de la oposición.

Asimismo, remarcó que cualquier proyecto político con aspiraciones de gobierno deberá colocar entre sus prioridades la recuperación del empleo, la mejora de los salarios y el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población.

Según expresó, esas cuestiones continúan siendo las principales preocupaciones de una parte importante de la sociedad y constituyen, a su juicio, uno de los puntos más débiles de la actual gestión nacional.

Con estas definiciones, Pichetto volvió a posicionarse dentro del debate político de cara al proceso electoral de 2027, al tiempo que insistió en la necesidad de construir una alternativa amplia que reúna a distintos sectores de la oposición para disputar el próximo turno presidencial.