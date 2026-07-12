El RIGI suma 20 proyectos aprobados por más de USD 57.000 millones y acelera inversiones en energía, minería e infraestructura

El RIGI ya aprobó 20 proyectos con inversiones superiores a los USD 57.000 millones.

Dos emprendimientos ya están operativos y otros diez se encuentran en etapa de construcción.

Energía y minería concentran la mayor parte de las inversiones impulsadas por el régimen.

El proyecto Vicuña, en San Juan, representa la mayor inversión minera aprobada hasta el momento.

La infraestructura energética busca potenciar las exportaciones de petróleo y gas desde Vaca Muerta.

Otros 25 proyectos permanecen bajo evaluación con inversiones potenciales por más de USD 110.000 millones.

A poco más de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a mostrar sus primeros resultados con un total de 20 proyectos aprobados por el Gobierno nacional, inversiones comprometidas por más de USD 57.000 millones y una proyección cercana a los 100.000 puestos de trabajo entre las etapas de construcción y operación.

El esquema, creado a través de la Ley Bases en 2024 y con vigencia hasta julio de 2027, fue diseñado para atraer capitales destinados a sectores considerados estratégicos para la economía argentina, como energía, minería, infraestructura e industria. Entre los beneficios previstos para las empresas se incluyen una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y jurídica por períodos de entre 30 y 40 años, según el tipo de proyecto.

Actualmente, dos iniciativas ya comenzaron a operar, otras diez se encuentran en plena etapa de construcción y el resto avanza en distintas fases previas al inicio de las obras. Paralelamente, el Comité Evaluador analiza otros 25 proyectos que representan compromisos de inversión por más de USD 110.000 millones y un potencial adicional de más de 145.000 empleos.

El sector energético concentra algunas de las inversiones más relevantes. El Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en Mendoza, fue el primer proyecto aprobado y también el primero en entrar en funcionamiento. Con una inversión de USD 212 millones y una capacidad instalada de 305 megavatios, representa uno de los principales desarrollos de energía solar del país.

En paralelo, avanza la construcción del Parque Eólico Olavarría, mientras que el mayor emprendimiento aprobado corresponde al proyecto de licuefacción de gas natural impulsado por Southern Energy. La iniciativa contempla una inversión inicial de USD 7.000 millones, con posibilidades de superar los USD 15.000 millones en las próximas dos décadas mediante la instalación de buques de licuefacción frente a la costa de Río Negro.

Ese proyecto ya logró asegurar buena parte de su producción futura mediante un contrato de exportación firmado con la empresa estatal alemana SEFE, lo que permitirá abastecer al mercado europeo desde fines de 2027 utilizando gas proveniente de Vaca Muerta.

La expansión de la infraestructura energética también incluye la construcción del gasoducto San Matías, destinado a transportar el gas hasta la costa atlántica, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, considerado uno de los desarrollos más importantes para incrementar la capacidad exportadora del petróleo argentino.

En el segmento hidrocarburífero también fue aprobado el proyecto Rincón de Aranda, de Pampa Energía, que se convirtió en el primer emprendimiento de explotación petrolera incorporado al régimen tras la ampliación de sus alcances. La inversión supera los USD 4.500 millones y busca incrementar significativamente la producción de shale oil en Neuquén.

La minería constituye otro de los grandes pilares del programa. El proyecto Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, ya inició la producción de carbonato de litio, mientras que compañías internacionales como Rio Tinto desarrollan importantes ampliaciones de capacidad en Salta y Catamarca.

La mayor inversión minera corresponde al proyecto Vicuña, en San Juan, desarrollado por BHP y Lundin Mining. Con un desembolso inicial de USD 9.700 millones, ampliable hasta USD 18.000 millones, el emprendimiento apunta a explotar cobre, oro y plata y prevé exportaciones anuales cercanas a los USD 6.000 millones cuando alcance su plena operación.

San Juan lidera el mapa del RIGI con la mayor cantidad de proyectos aprobados, entre ellos Los Azules, Veladero y Nuevo Gualcamayo, consolidándose como uno de los principales polos mineros del país.

El régimen también impulsa inversiones en infraestructura e industria. En Santa Fe avanza la construcción de la Terminal Multipropósito Timbúes, que proyecta generar unos 9.700 empleos entre construcción y operación, mientras que en Buenos Aires continúa el desarrollo del Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa, único emprendimiento industrial incorporado hasta el momento al programa.

Con proyectos distribuidos en varias provincias y una cartera de nuevas iniciativas aún bajo evaluación, el RIGI se consolida como uno de los principales instrumentos de promoción de inversiones del Gobierno nacional, con el objetivo de ampliar las exportaciones, fortalecer sectores estratégicos y dinamizar la actividad económica mediante grandes desarrollos de largo plazo.