Nexo presentó en Argentina una tarjeta cripto con modalidad dual y anunció cambios en su conducción local

Nexo lanzó en Argentina una tarjeta cripto con modalidad dual de débito y crédito

La herramienta permite utilizar criptomonedas para pagar o respaldar préstamos sin vender los activos

Andrés Ondarra asumirá como nuevo gerente general de la compañía desde el 1 de agosto

El sistema de crédito utiliza criptomonedas como garantía y no depende del historial bancario del usuario

La empresa destacó el crecimiento del mercado argentino de activos digitales

Argentina registra el segundo mayor volumen de transacciones cripto de América Latina

La plataforma de activos digitales Nexo anunció el lanzamiento en Argentina de una tarjeta cripto con modalidad dual de débito y crédito, una herramienta que permitirá a los usuarios operar con criptomonedas desde una única aplicación y elegir la forma de utilización de sus fondos. La compañía también confirmó que, a partir del 1 de agosto, el ex ejecutivo de Binance Andrés Ondarra asumirá como nuevo gerente general de la firma en el país.

La presentación se produce en un contexto de expansión del mercado de los activos digitales en Argentina, donde la adopción de criptomonedas continúa creciendo tanto entre inversores particulares como entre usuarios que buscan nuevas alternativas para administrar sus finanzas.

Según explicó la empresa, la nueva Nexo Card ofrece dos modalidades de funcionamiento. En el modo débito, los usuarios pueden realizar pagos utilizando directamente sus criptomonedas. En tanto, el modo crédito permite mantener esos activos digitales como garantía para acceder a una línea de financiamiento, sin necesidad de vender las tenencias.

De acuerdo con la compañía, el cambio entre ambas modalidades puede realizarse desde la misma aplicación, brindando mayor flexibilidad para administrar los fondos disponibles.

Uno de los aspectos destacados por la empresa es que el sistema de otorgamiento de crédito difiere del utilizado por las entidades financieras tradicionales. Andrés Ondarra explicó que la línea crediticia se encuentra respaldada por los activos digitales que el cliente mantiene depositados en la plataforma, por lo que la evaluación no depende del historial crediticio ni de la calificación bancaria del usuario.

En ese sentido, sostuvo que el modelo de riesgo se basa en la existencia de una garantía real representada por las criptomonedas depositadas, lo que reduce la exposición al incumplimiento que habitualmente presentan los préstamos personales sin respaldo. Además, indicó que los préstamos pueden obtenerse con tasas que parten desde el 1,9% anual, según las condiciones de cada operación.

La plataforma también informó que los activos que permanezcan depositados en la aplicación pueden generar un rendimiento de hasta el 13% anual, con acreditación diaria de intereses, una característica orientada a quienes decidan mantener sus fondos dentro del ecosistema de la empresa.

El lanzamiento se suma a una tendencia que comenzó a consolidarse durante 2026 dentro del mercado argentino de criptomonedas. En los últimos meses diversas compañías ampliaron su oferta de productos financieros respaldados por activos digitales, incorporando alternativas que combinan herramientas tradicionales con soluciones propias del ecosistema cripto.

Entre esos desarrollos se encuentran tarjetas de crédito garantizadas con Bitcoin y líneas de préstamos respaldadas por criptomonedas, productos que buscan ampliar las posibilidades de financiamiento para los usuarios sin necesidad de desprenderse de sus activos digitales.

Junto con la presentación de la nueva tarjeta, Nexo confirmó un cambio en la conducción de su operación local. Andrés Ondarra asumirá la gerencia general de la compañía en Argentina, reemplazando a Federico Ogue, fundador de Buenbit, fintech adquirida por Nexo en diciembre pasado como parte de su estrategia de expansión en el mercado argentino.

Ondarra cuenta con más de dos décadas de experiencia en los sectores financiero, fintech y de activos digitales en América Latina, además de haber desarrollado parte de su carrera en banca de inversión internacional. Su incorporación busca fortalecer el proceso de crecimiento de la compañía en uno de los mercados considerados estratégicos para la industria.

Por su parte, Ogue destacó el desarrollo alcanzado por la operación argentina y expresó su confianza en la nueva conducción para continuar la expansión de la empresa en el país.

La decisión de profundizar las inversiones en Argentina encuentra respaldo en el nivel de adopción que registra el mercado local. Según datos difundidos por Nexo, entre julio de 2022 y junio de 2025 el volumen de transacciones con activos digitales en el país alcanzó aproximadamente 93.900 millones de dólares, ubicándose como el segundo mayor mercado de América Latina, detrás de Brasil.

La compañía también señaló que más del 74% de los inversores argentinos posee actualmente activos digitales dentro de su cartera, mientras que una proporción significativa redujo sus posiciones en instrumentos financieros tradicionales para incrementar su exposición al mercado de las criptomonedas. Estos indicadores reflejan el creciente protagonismo que los activos digitales continúan adquiriendo dentro del sistema financiero argentino y el interés de las empresas del sector por ampliar su oferta de productos y servicios.