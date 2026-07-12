Analistas avalan el programa financiero de Caputo, aunque advierten desafíos para su ejecución durante 2027

El mercado recibió favorablemente el programa financiero presentado por el Gobierno

Los analistas consideran que la estrategia es sólida, aunque identifican desafíos para 2027

El contexto electoral podría dificultar la acumulación de reservas y el financiamiento local

El Gobierno proyecta cubrir los vencimientos sin emitir deuda en los mercados internacionales

Especialistas advierten que algunas proyecciones para 2027 lucen optimistas

Caputo mantiene como objetivo de largo plazo que Argentina recupere el grado de inversión

El programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera correspondientes a 2026 y 2027 recibió una evaluación mayoritariamente favorable por parte de analistas del mercado. La estrategia oficial, que prevé cumplir con los vencimientos sin recurrir a emisiones de deuda en los mercados internacionales, fue considerada consistente y creíble, aunque especialistas señalaron algunos desafíos que podrían surgir durante el próximo año, especialmente por tratarse de un período electoral.

La iniciativa presentada por el equipo económico busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Tesoro mediante financiamiento obtenido en el mercado local, organismos multilaterales, privatizaciones y otras fuentes de recursos, evitando, al menos en una primera etapa, una vuelta a los mercados internacionales de crédito.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el plan no generó sorpresas entre los operadores financieros, ya que buena parte de sus lineamientos coincidía con las expectativas que venía manejando el mercado. Esa recepción se reflejó en el comportamiento de los activos argentinos, que durante las jornadas posteriores al anuncio mantuvieron una evolución similar a la registrada en los mercados internacionales, sin movimientos bruscos atribuibles a la presentación del programa.

En el mercado cambiario también predominó la estabilidad. Los analistas observaron que continuó la demanda privada de dólares, aunque destacaron que la dinámica fue contenida por las herramientas de intervención disponibles para el Banco Central, lo que contribuyó a evitar sobresaltos en la cotización.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el programa fue elaborado sobre la base de supuestos conservadores e incorpora márgenes para enfrentar eventuales escenarios adversos. En ese sentido, Caputo afirmó que su equipo trabaja considerando incluso hipótesis desfavorables, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros aun en contextos complejos.

Sin embargo, distintos informes privados identifican algunos factores que podrían representar desafíos durante 2027. Uno de los principales puntos señalados se relaciona con la necesidad de que el Banco Central continúe acumulando reservas internacionales mientras el Tesoro realiza compras de divisas para afrontar vencimientos de deuda.

Especialistas advierten que el programa contempla adquisiciones de dólares por parte del Tesoro cercanas a los 4.900 millones de dólares durante ese año. Para evitar que esas operaciones reduzcan el nivel de reservas netas, el Banco Central debería incrementar previamente su stock de divisas mediante compras en el mercado cambiario.

Algunas consultoras consideran que ese objetivo podría verse condicionado por el contexto electoral, ya que históricamente los procesos electorales suelen incrementar la demanda de cobertura cambiaria y generar mayores presiones sobre el mercado de divisas. En ese escenario, la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas dependerá de la evolución de la balanza de pagos, del ingreso de capitales y del comportamiento de los agentes económicos.

Otro de los aspectos bajo análisis es la estrategia de financiamiento prevista para 2027. El Gobierno proyecta renovar prácticamente la totalidad de los vencimientos en pesos y captar alrededor de 5.000 millones de dólares mediante colocaciones en el mercado doméstico, cifra inferior a la estimada para este año.

Si bien varias consultoras consideran alcanzables esos objetivos en condiciones normales de mercado, advierten que un año electoral podría dificultar tanto el nivel de refinanciamiento de la deuda en pesos como la colocación de nuevos instrumentos denominados en dólares.

En caso de que el financiamiento local resultara inferior al previsto, algunos especialistas sostienen que el Gobierno podría verse obligado a evaluar alternativas, entre ellas una eventual emisión en los mercados internacionales o un mayor financiamiento proveniente de organismos multilaterales.

El programa financiero también contempla otras fuentes de recursos para fortalecer la capacidad de pago del Tesoro durante 2027. Entre ellas figuran nuevos desembolsos de organismos internacionales —con excepción del Fondo Monetario Internacional—, ingresos derivados de privatizaciones, refinanciación de títulos públicos y nuevas emisiones en el mercado local.

No obstante, algunas sociedades de bolsa consideran que parte de esas proyecciones presentan un grado de optimismo superior al observado en otros componentes del plan. En particular, señalan que el nivel de refinanciamiento previsto implicaría no solo renovar los vencimientos existentes, sino además realizar emisiones netas adicionales de deuda en el mercado doméstico.

Finalmente, el ministro Caputo reiteró que uno de los objetivos de largo plazo consiste en que Argentina recupere la calificación de grado de inversión hacia el final de un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei. Aunque diversos analistas consideran que esa meta representa un desafío importante debido a la distancia que aún separa al país de esa categoría, reconocen que la consolidación del equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y el cumplimiento sostenido de los compromisos financieros constituyen factores que podrían contribuir a mejorar gradualmente la percepción del riesgo argentino.