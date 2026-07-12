El FMI respaldó el programa financiero del Gobierno y apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El FMI respaldó el programa financiero presentado por el Gobierno argentino

El organismo apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para fortalecer su independencia

Las proyecciones mantienen un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027

Kristalina Georgieva visitará la Argentina a fines de julio para reunirse con autoridades nacionales

El Gobierno busca acelerar las reformas económicas e institucionales

El Fondo destacó avances en materia de transparencia, acceso a los mercados y reducción de la inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a dos de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno nacional: la presentación del programa de financiamiento de la deuda del Tesoro y el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así lo manifestó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa realizada en Washington, donde destacó los avances del programa económico y ratificó las proyecciones de crecimiento para el país.

Durante su exposición, Kozack celebró la decisión de las autoridades argentinas de hacer pública una estrategia integral para afrontar los compromisos financieros de los próximos años. Según sostuvo, una mayor transparencia y previsibilidad en materia de financiamiento del sector público y acumulación de reservas contribuyen a fortalecer la confianza de los mercados y mejorar las perspectivas de acceso al crédito internacional.

La portavoz indicó que, tras conocerse el programa financiero presentado por el Ministerio de Economía, los diferenciales de riesgo de la deuda soberana registraron una nueva disminución. En ese sentido, consideró que la estrategia oficial representa un respaldo para los esfuerzos que realiza Argentina con el objetivo de recuperar de manera sostenida el acceso a los mercados internacionales de financiamiento.

Asimismo, señaló que mantener flexibilidad respecto del momento y las modalidades de un eventual regreso a esos mercados permitirá consolidar la credibilidad del programa económico y fortalecer la confianza de los inversores.

Otro de los aspectos destacados por el organismo fue la intención del Gobierno de avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Kozack afirmó que esa modificación permitiría reforzar las garantías institucionales que preservan la independencia de la autoridad monetaria en la conducción de la política monetaria.

De acuerdo con la funcionaria, la iniciativa contribuirá a definir con mayor claridad el mandato del Banco Central, mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y reducir las vulnerabilidades derivadas del financiamiento monetario del sector público, una situación conocida como dominancia fiscal.

Según explicó, limitar ese tipo de prácticas resulta fundamental para consolidar un proceso sostenido de reducción de la inflación, uno de los principales objetivos del programa económico que lleva adelante el Gobierno argentino.

Las declaraciones del FMI coincidieron con la decisión del presidente Javier Milei de reunir a su gabinete para analizar los alcances de la futura reforma del Banco Central, pocas horas después de participar del Te Deum por el Día de la Independencia. Desde el Poder Ejecutivo interpretan esta iniciativa como parte de una nueva etapa de profundización de las reformas económicas e institucionales.

Durante la conferencia, Kozack también se refirió a las perspectivas macroeconómicas para Argentina. Recordó que el organismo publicó recientemente una actualización de su informe Perspectivas Económicas Mundiales, en el que mantuvo prácticamente sin cambios las estimaciones para el país.

En ese informe, el FMI proyecta un crecimiento económico del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, al tiempo que prevé una continuidad en el proceso de desaceleración de la inflación durante los próximos años.

En otro tramo de sus declaraciones, la portavoz confirmó que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los días 28 y 29 de julio. Durante su estadía tiene previsto mantener reuniones con el presidente Javier Milei, integrantes del equipo económico y otros representantes de distintos sectores vinculados a la actividad económica.

Aunque el cronograma definitivo aún no fue oficializado, Kozack explicó que la visita refleja el compromiso cercano y constructivo que el Fondo mantiene con la Argentina y permitirá analizar la evolución del programa económico, los desafíos pendientes y las oportunidades que enfrenta el país.

El anuncio de la visita había sido anticipado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que Georgieva aceptó una invitación formulada por el presidente Milei para continuar profundizando el trabajo conjunto entre el Gobierno y el organismo internacional.

El respaldo expresado por el FMI se produce en un contexto de señales favorables para la economía argentina. En los últimos días, el Gobierno presentó su programa financiero para afrontar los vencimientos en moneda extranjera correspondientes a 2026 y 2027, mientras que el riesgo país mostró una nueva baja y se ubicó en uno de sus niveles más reducidos desde 2018.

A ello se suman las expectativas generadas por la evolución de la inflación, luego de que el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires registrara una desaceleración durante junio, dato que el mercado observa como un anticipo de la medición nacional que difundirá próximamente el INDEC.

En paralelo, el Fondo anunció la designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva consejera económica y directora del Departamento de Estudios del organismo. La ex integrante del Banco de Inglaterra asumirá además el cargo de economista jefe del FMI, sucediendo al francés Pierre-Olivier Gourinchas.