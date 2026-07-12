Liam Gallagher lanzó su pronóstico para el Mundial 2026: "Inglaterra va a ser campeona"

La Selección de Inglaterra dio otro paso firme en el Mundial 2026 y se clasificó a las semifinales tras vencer 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario. El equipo dirigido por Thomas Tuchel comenzó en desventaja por el gol de Andreas Schjelderup, pero reaccionó a tiempo gracias a un doblete de Jude Bellingham, la gran figura del encuentro.

Con este triunfo, los ingleses mantienen vivo el sueño de volver a conquistar una Copa del Mundo, una cuenta pendiente que arrastran desde 1966, cuando levantaron el único título de su historia como anfitriones del torneo.

Uno de los que más ilusionado se mostró con esa posibilidad fue Liam Gallagher. El cantante de Oasis, que ya había protagonizado cruces con hinchas mexicanos durante el certamen por sus pronósticos futboleros, volvió a dejar en claro su confianza en el seleccionado británico y ahora también encendió la previa del duelo ante Argentina.

“Vamos a ganar este Mundial”, escribió el músico en su cuenta de X apenas consumada la clasificación de Inglaterra. Minutos después reforzó su mensaje con otro posteo: “No sé cómo, no me importa. Confío en estos jugadores y en el entrenador. Tienen que hacerlo realidad”.

Las publicaciones del exlíder de Oasis no tardaron en viralizarse y generaron una ola de respuestas, especialmente de fanáticos argentinos, que ya palpitan el histórico cruce entre ambas selecciones por un lugar en la final del Mundial 2026.