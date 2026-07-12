El tenso cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 no logró disipar las tensiones dentro del plantel. A pocos días del esperado cruce con la Selección Argentina, un fuerte cruce de declaraciones entre el entrenador Thomas Tuchel y Jude Bellingham dejó en evidencia diferencias puertas adentro.

El seleccionado inglés avanzó tras vencer 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario, luego de igualar durante los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, el rendimiento del equipo quedó bajo la lupa y las críticas comenzaron incluso desde el propio cuerpo técnico.

Tuchel fue muy crítico con el rendimiento

Después del encuentro, el entrenador alemán no ocultó su descontento por el nivel mostrado por Inglaterra y lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones.

"No jugamos lo suficientemente bien hoy, solo tuvimos suerte", afirmó Tuchel en diálogo con la prensa, dejando en claro que esperaba una actuación mucho más convincente de sus dirigidos.

Bellingham salió al cruce

Las declaraciones del entrenador no cayeron bien dentro del plantel y el primero en responder fue Jude Bellingham, una de las principales figuras del equipo.

El mediocampista del Real Madrid defendió el esfuerzo realizado por Inglaterra y recordó la jerarquía del rival.

"Quizás él no sabe lo que significa jugar en estas condiciones. Enfrentamos a Haaland, Ødegaard, Nusa y Sørloth. No es un rival sencillo", expresó con evidente molestia.

Además, remarcó la importancia de mantener un buen clima dentro del grupo.

"Nosotros intentamos generar un ambiente positivo y creo que deberíamos seguir haciéndolo", agregó.

"También hay que saber ganar"

Bellingham también defendió la forma en que Inglaterra consiguió el pase a semifinales y sostuvo que no siempre es posible imponerse con un juego vistoso.

"No vamos a ganar todos los partidos dominando de principio a fin o dando mil pases. A veces hay que saber ganar de otra manera, y eso fue lo que hicimos esta noche", concluyó.

Mientras Inglaterra intenta dejar atrás la polémica interna, el equipo ya pone la mira en el duelo del próximo miércoles frente a Argentina, una semifinal que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026