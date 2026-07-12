El look de Antonela Roccuzzo que se llevó todas las miradas en Argentina vs. Suiza

Antonela Roccuzzo volvió a ocupar un lugar especial en las tribunas para acompañar a Lionel Messi y a la Selección Argentina en una nueva instancia decisiva del Mundial 2026. En el estadio de Kansas, durante el duelo ante Suiza por los cuartos de final, la empresaria siguió cada minuto del partido con emoción y llevó una vez más los colores argentinos, reafirmando su papel como uno de los grandes apoyos del capitán dentro y fuera de la cancha.

La familia Messi-Roccuzzo también fue protagonista de la jornada. Antonela estuvo acompañada por sus hijos, quienes vivieron desde el palco la tensión y la alegría del encuentro junto a su madre. La postal familiar volvió a repetirse como una de las imágenes más buscadas en cada presentación de Argentina, mostrando la cercanía y el acompañamiento constante hacia el futbolista rosarino en los momentos más importantes de su carrera.

El look mundialista de Antonela Roccuzzo que se llevó todas las miradas

Además de su presencia en el estadio, Antonela volvió a destacarse por su elección de vestuario. La empresaria combinó el espíritu mundialista con un estilo sofisticado, fusionando prendas deportivas con detalles de lujo y marcando tendencia desde las tribunas.

Las claves del outfit elegido para alentar a Argentina ante Suiza fueron:

• La camiseta como cábala: Antonela volvió a apostar por la camiseta alternativa de la Selección Argentina, una prenda que se convirtió en una especie de amuleto desde el Mundial de Qatar 2022, cuando comenzó a utilizarla luego de la derrota inicial ante Arabia Saudita.

• Pantalón de tendencia: Completó el conjunto con un pantalón wide leg de tiro alto, una elección que aportó comodidad y una silueta elegante, manteniendo el equilibrio entre lo casual y lo sofisticado.

• Cabello natural: Optó por llevar su clásica melena suelta y lacia, un estilo simple pero elegante que acompañó el look sin quitar protagonismo al conjunto.

• Accesorios de lujo: El toque distintivo llegó con una mini cartera de Louis Vuitton y diferentes piezas de joyería, elementos que elevaron una propuesta deportiva con detalles de alta moda.

Con su elección para el partido ante Suiza, Antonela Roccuzzo volvió a demostrar su capacidad para combinar moda y pasión futbolera. Su estilo, marcado por la elegancia y la naturalidad, continúa convirtiéndola en una de las figuras más observadas de cada presentación de la Selección Argentina.