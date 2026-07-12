Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que sorprendió al mundo por su parecido con Haaland

Erling Haaland se transformó en una de las grandes figuras del Mundial 2026 gracias a su potencia goleadora, su talento y su enorme impacto dentro del campo de juego. La exposición del delantero noruego no solo lo convirtió en protagonista del torneo, sino que también generó fenómenos virales fuera del fútbol.

Uno de los casos que más llamó la atención en redes sociales fue el de Anastasia Kostromitina, una modelo rusa que sorprendió a miles de usuarios por su increíble parecido físico con el atacante del Manchester City. La joven incluso decidió tomarse la comparación con humor y comenzó a participar del fenómeno viral.

Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que se volvió viral por su parecido con Haaland

La popularidad de Erling Haaland durante el Mundial 2026 dio lugar a múltiples tendencias en internet, pero una de las más llamativas tuvo como protagonista a Anastasia Kostromitina. La modelo rusa, de 24 años, pasó a ser conocida mundialmente luego de que distintos usuarios destacaran la similitud entre sus rasgos y los del delantero noruego.

Según trascendió, Anastasia vive actualmente en Moscú, mide 1,70 metros y cuenta con experiencia dentro de la industria de la moda. Representada por la agencia Motion Models, participó en diferentes producciones fotográficas, campañas publicitarias, editoriales y desfiles, consolidando su carrera como modelo profesional.

El fenómeno comenzó cuando su madre, la creadora de contenido Mariya Kostromitina —conocida en redes como Mariya Kos— publicó un video en el que comparaba la apariencia de su hija con la del futbolista. La coincidencia de la publicación con el gran protagonismo de Haaland en el Mundial 2026 hizo que el contenido se viralizara rápidamente.

En pocos días, el video acumuló millones de reproducciones y generó miles de comentarios de usuarios que remarcaron el parecido entre ambos, especialmente por sus ojos claros, el cabello rubio, los rasgos faciales y la contextura física.

La reacción de Anastasia Kostromitina ante las comparaciones con Haaland

Lejos de tomárselo con seriedad, Anastasia decidió aprovechar la repercusión y sumarse al fenómeno con sentido del humor. La modelo comenzó a compartir videos en los que juega con la comparación e incluso imita algunos gestos característicos del delantero noruego.

Aunque suele mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales, mantiene un perfil reservado respecto a su intimidad. En sus publicaciones combina contenidos vinculados a su trabajo como modelo, viajes y momentos personales.

En una de sus últimas apariciones, Anastasia utilizó la temática futbolera para acompañar la expectativa del Mundial. En una producción realizada en una cancha, junto a un arco y una pelota, escribió: “¿Noruega o Inglaterra?”, haciendo referencia a uno de los cruces destacados del torneo.

Lo que comenzó como una comparación entre una modelo rusa y una estrella del fútbol terminó convirtiéndose en un fenómeno viral internacional. Gracias a su parecido con Erling Haaland y a la manera divertida con la que decidió afrontar la situación, Anastasia Kostromitina logró aumentar su popularidad en redes mientras continúa desarrollando su carrera dentro del mundo de la moda.