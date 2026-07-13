Bullrich acusó al kirchnerismo de utilizar el Mundial 2026 con fines electorales y ratificó el objetivo de la reelección de Milei

Bullrich acusó al kirchnerismo de utilizar el Mundial 2026 como parte de una estrategia contra Milei.

La senadora aseguró que el objetivo de La Libertad Avanza es lograr la reelección del Presidente.

La legisladora defendió la política económica y afirmó que el país recuperó estabilidad y previsibilidad.

Reconoció que persisten dificultades con los ingresos, aunque sostuvo que la pobreza disminuyó durante la gestión.

Bullrich afirmó que Milei moderó su estilo y pidió cautela de cara al próximo proceso electoral.

También reiteró su respaldo a la eliminación de las PASO por considerar que mejoraría el funcionamiento del sistema político.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, apuntó contra sectores de la oposición al sostener que buscan utilizar el Mundial de fútbol de 2026 como una herramienta de desgaste político contra el presidente Javier Milei. La legisladora afirmó que el objetivo del kirchnerismo es instalar una imagen negativa del mandatario con vistas al próximo proceso electoral y reiteró que el oficialismo trabaja para lograr su reelección.

Durante una entrevista televisiva, Bullrich consideró que las críticas de la oposición responden a una estrategia política destinada a impedir la continuidad del proyecto encabezado por Milei. Según expresó, detrás de los cuestionamientos vinculados al Mundial existe una campaña orientada a debilitar la figura presidencial de cara a las próximas elecciones.

En ese marco, calificó de "ridículos" los planteos de algunos sectores opositores y estableció una comparación con el Mundial de Qatar 2022, disputado durante la gestión de Alberto Fernández. La senadora sostuvo que quienes hoy cuestionan el contexto económico celebraban entonces la obtención del campeonato mundial, pese a que el país atravesaba una situación social más compleja.

Bullrich aseguró que el escenario actual presenta condiciones diferentes y defendió el rumbo adoptado por el Gobierno nacional desde la llegada de Milei a la Presidencia. Si bien reconoció que muchos trabajadores aún enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, afirmó que la administración libertaria logró recuperar previsibilidad y estabilidad económica.

En ese sentido, explicó que los ingresos mantienen hoy un comportamiento más estable que durante la etapa de alta inflación y consideró que esa previsibilidad permite a las familias organizar mejor sus gastos a lo largo del mes.

La legisladora también sostuvo que las mejoras alcanzadas por la gestión generan incomodidad en la oposición. A su entender, el rechazo de determinados sectores políticos obedece a que no aceptan los resultados obtenidos por el Gobierno en materia económica y social.

Asimismo, afirmó que la administración nacional logró reducir los niveles de pobreza, aunque reconoció que aún persisten desafíos vinculados con el poder adquisitivo de los salarios y la recuperación de los ingresos de una parte de la población.

Consultada sobre el futuro político del oficialismo, Bullrich dejó en claro que uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza es conseguir la reelección del presidente Milei. Según sostuvo, el proceso de transformación impulsado por el Gobierno requiere más tiempo para consolidarse y necesita continuidad para completar las reformas previstas.

La senadora también señaló que la existencia de diferencias internas dentro del oficialismo no representa un problema. Por el contrario, consideró saludable que convivan distintas opiniones dentro del espacio político, siempre que exista coincidencia respecto del rumbo general de la gestión.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich sostuvo que el Presidente moderó algunos aspectos de su estilo de comunicación. Afirmó que Milei redujo el tono de determinadas intervenciones públicas porque la sociedad demanda mayor tranquilidad y estabilidad política, aunque aclaró que mantiene intactas sus convicciones y los objetivos de su administración.

Al referirse al escenario electoral, llamó a evitar triunfalismos anticipados y apeló al denominado "estilo Scaloni" como ejemplo de prudencia. En ese sentido, remarcó que ninguna elección debe darse por ganada antes de tiempo, aunque reiteró que la aspiración de La Libertad Avanza es imponerse en primera vuelta.

Finalmente, la legisladora volvió a expresar su respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Argumentó que ese mecanismo demanda elevados recursos económicos y reduce significativamente el tiempo efectivo de gestión de los gobiernos. Además, sostuvo que la supresión de las primarias contribuiría a ordenar el sistema político y limitar la proliferación de candidaturas impulsadas únicamente por intereses circunstanciales.

Las declaraciones de Bullrich se producen en un contexto de creciente confrontación política entre el oficialismo y la oposición, en momentos en que comienzan a perfilarse las estrategias de los distintos espacios con vistas al próximo calendario electoral.