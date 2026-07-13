Maslatón profundizó su enfrentamiento con Milei y lo acusó de despreciar a la Argentina

Maslatón lanzó una dura crítica contra Milei tras sus declaraciones sobre políticas aplicadas en otros países.

El abogado acusó al Presidente de despreciar a la Argentina y cuestionó su discurso político.

Milei defendió la incorporación de experiencias internacionales y rechazó los planteos nacionalistas.

El mandatario reiteró su apoyo al proyecto de "shutdown" del Estado para impedir presupuestos con déficit.

El cruce profundizó las diferencias entre dos referentes históricamente vinculados al liberalismo.

La polémica volvió a instalar el debate político sobre el rumbo del Gobierno y su estrategia discursiva.

El abogado y referente liberal Carlos Maslatón volvió a quedar en el centro de la escena política al lanzar una dura embestida contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de mantener una postura de desprecio hacia la Argentina y de rechazar cualquier desarrollo nacional. Sus declaraciones se produjeron luego de que el jefe de Estado defendiera públicamente la adopción de políticas implementadas con éxito en otros países y cuestionara las críticas provenientes de sectores nacionalistas.

El cruce expuso una nueva diferencia dentro del espacio liberal y sumó otro capítulo a los cuestionamientos que Maslatón viene realizando sobre el rumbo político del Gobierno nacional. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el abogado sostuvo que las expresiones del mandatario no fueron un error, sino una actitud deliberada.

En ese sentido, afirmó que Milei busca demostrar un supuesto desprecio por los argentinos, por la Argentina y por cualquier logro alcanzado por el país. Además, aseguró que el Presidente rechaza la inteligencia y la capacidad de creación de los argentinos, en una de las críticas más severas formuladas por un dirigente identificado históricamente con las ideas liberales.

Las declaraciones de Maslatón llegaron como respuesta a una entrevista que Milei concedió a FM Now 97.9, donde defendió la posibilidad de tomar como referencia políticas públicas desarrolladas en otras naciones. El mandatario cuestionó los argumentos de quienes consideran que determinadas iniciativas deben ser descartadas únicamente por haber sido aplicadas en el exterior.

Durante esa entrevista, el Presidente utilizó el caso de Suiza para ejemplificar su postura. Señaló que ese país logró altos niveles de prosperidad sin producir internamente todos los bienes que consume y remarcó que una economía abierta puede desarrollarse aprovechando ventajas competitivas y el intercambio internacional.

Milei también apeló a la ironía para cuestionar las posiciones nacionalistas. Sostuvo que, si cada país consumiera únicamente aquello que produce, los resultados serían absurdos tanto para Suiza como para la Argentina, en una comparación con la que buscó reforzar su defensa de una mayor apertura económica.

Asimismo, calificó como intelectualmente equivocadas las posturas que rechazan políticas exitosas por el solo hecho de haber surgido fuera del país y volvió a cuestionar a los sectores que promueven un enfoque económico basado en el nacionalismo.

En el mismo reportaje, el jefe de Estado reiteró su respaldo al denominado proyecto de "shutdown" del Estado, una iniciativa que impulsa el oficialismo con el objetivo de impedir la aprobación de presupuestos nacionales que contemplen déficit fiscal, en línea con la política de equilibrio de las cuentas públicas que sostiene el Gobierno.

Las declaraciones presidenciales no tardaron en generar repercusiones políticas y encontraron una de las respuestas más contundentes en Maslatón, quien volvió a marcar distancia con la conducción de Milei pese a compartir, en el pasado, posiciones dentro del liberalismo.

El episodio refleja que las diferencias ya no se limitan a cuestiones económicas, sino que alcanzan el plano político y discursivo. La discusión gira ahora en torno a la visión que el Gobierno plantea sobre el rol del Estado, la identidad nacional y la forma en que deben incorporarse experiencias internacionales al diseño de las políticas públicas.

Mientras el oficialismo sostiene que no deben existir prejuicios para adoptar modelos exitosos desarrollados en otros países, desde distintos sectores críticos advierten que las transformaciones requieren contemplar las características propias de la realidad argentina.

El nuevo enfrentamiento entre Milei y Maslatón vuelve a poner de manifiesto las tensiones internas que atraviesan al universo liberal y suma un nuevo foco de debate político en torno al discurso y la estrategia del Gobierno nacional.