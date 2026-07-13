Alberto Fernández pidió una autocrítica del peronismo y reclamó definir el liderazgo mediante elecciones internas

Alberto Fernández sostuvo que el peronismo atraviesa una crisis de representación frente a la sociedad.

El ex presidente afirmó que el principal desafío del espacio es recuperar la capacidad de conectar con las demandas sociales.

Respaldó la figura de Axel Kicillof y cuestionó las resistencias internas hacia el gobernador bonaerense.

Consideró que el peronismo cuenta con varios dirigentes con proyección para competir en 2027.

Propuso definir la conducción del Partido Justicialista mediante una elección interna.

Reclamó una autocrítica partidaria para fortalecer al espacio de cara a los próximos desafíos electorales.

El ex presidente Alberto Fernández afirmó que el peronismo atraviesa una crisis de representación que le impide conectar con una parte importante de la sociedad y consideró que el espacio necesita encarar una profunda autocrítica para recuperar competitividad política de cara a los próximos desafíos electorales.

Durante una entrevista radial, el ex mandatario sostuvo que el principal problema del justicialismo no radica en la falta de dirigentes con aspiraciones presidenciales, sino en la dificultad para interpretar las demandas sociales y transmitir un mensaje que logre sintonizar con las preocupaciones de la ciudadanía.

Para describir esa situación, utilizó una comparación vinculada al ámbito musical. Señaló que, en ocasiones, el peronismo parece hablar en una frecuencia distinta de la que escucha la sociedad, lo que impide que su mensaje encuentre recepción. A su entender, esa desconexión refleja una incapacidad colectiva que obliga al movimiento a revisar tanto su funcionamiento interno como su estrategia política.

En ese marco, Fernández planteó que el debate actual no debería centrarse en la ausencia de candidatos para las elecciones presidenciales de 2027. Por el contrario, sostuvo que el peronismo cuenta con varias figuras con proyección nacional y mencionó, entre otros, al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al ex ministro de Economía Sergio Massa, al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela y al ex gobernador de San Juan Sergio Uñac.

No obstante, advirtió que existen sectores internos que, en lugar de fortalecer a esos dirigentes, terminan dificultando su crecimiento político. Según expresó, esas disputas debilitan la capacidad del espacio para construir una alternativa competitiva frente al oficialismo.

Uno de los principales respaldos del ex presidente estuvo dirigido a Axel Kicillof. Fernández destacó el rol que desempeña al frente de la provincia de Buenos Aires y lo definió como uno de los dirigentes con mayor potencial dentro del peronismo para encarar los próximos procesos electorales.

En ese sentido, consideró que el gobernador administra el distrito más importante del país en un contexto especialmente complejo, marcado por las diferencias políticas y de gestión con el Gobierno nacional. A partir de ese escenario, cuestionó las críticas y los obstáculos que, según su visión, algunos sectores del propio peronismo colocan sobre el mandatario bonaerense.

Para Fernández, resulta contradictorio que un dirigente con proyección nacional deba enfrentar resistencias provenientes de su propio espacio político cuando el objetivo debería ser fortalecer las alternativas opositoras.

El ex jefe de Estado también hizo referencia a la necesidad de resolver las diferencias internas mediante mecanismos institucionales. En esa línea, propuso convocar a una elección interna que permita definir con legitimidad la conducción del Partido Justicialista.

Según sostuvo, quienes aspiren a conducir el peronismo deberían someterse al voto de los afiliados y aceptar el resultado como forma de ordenar la vida partidaria. De esa manera, consideró que podría alcanzarse un liderazgo con mayor respaldo político y legitimidad interna.

Fernández afirmó que el movimiento necesita recuperar reglas claras para la resolución de sus diferencias y reivindicó el principio histórico del justicialismo según el cual quien obtiene el respaldo de la mayoría conduce el espacio, mientras que quienes resultan derrotados acompañan la decisión colectiva.

Las declaraciones del ex presidente se producen en un contexto de fuertes debates internos dentro del peronismo acerca de su reorganización política y de la estrategia que adoptará de cara a las elecciones de 2027, en medio de diferencias entre distintos sectores sobre el liderazgo, la renovación dirigencial y el posicionamiento frente al Gobierno nacional.

En ese escenario, Fernández insistió en que el principal desafío no pasa únicamente por definir candidaturas, sino por reconstruir el vínculo con una sociedad que, a su entender, hoy no logra identificarse plenamente con el mensaje del peronismo. Para el ex mandatario, ese proceso requiere una revisión profunda del funcionamiento partidario, una mayor apertura al debate interno y mecanismos democráticos que permitan fortalecer la conducción y recuperar competitividad electoral.