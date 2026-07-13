Santoro afirmó que la situación de Cristina Kirchner dificulta la reorganización de la oposición

Leandro Santoro afirmó que la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner dificulta la reorganización del peronismo.

El legislador sostuvo que las restricciones que enfrenta la ex presidenta afectan la coordinación política del Partido Justicialista.

También consideró que el gobierno de Javier Milei mantiene la iniciativa política y condiciona el accionar de la oposición.

Santoro destacó a Axel Kicillof como uno de los pocos dirigentes provinciales con proyección nacional.

El dirigente señaló que Cristina Kirchner continúa siendo una referencia central para una parte importante del electorado peronista.

Además, reclamó que las diferencias internas se resuelvan en el ámbito partidario para preservar una imagen de unidad frente a la sociedad.

El legislador porteño Leandro Santoro sostuvo que el escenario político de la oposición atraviesa un momento complejo, condicionado por la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la iniciativa política del gobierno de Javier Milei y las dificultades del peronismo para construir nuevos liderazgos nacionales.

Durante una entrevista radial, el dirigente consideró que la reorganización del principal espacio opositor enfrenta obstáculos internos y externos que complican la construcción de una alternativa competitiva de cara a los próximos procesos electorales.

En ese contexto, Santoro señaló que la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner tiene un impacto directo sobre el funcionamiento del Partido Justicialista y sobre la dinámica política de la oposición.

Según explicó, la condición de la ex mandataria como presidenta del PJ convierte su situación personal en un factor que influye sobre la posibilidad de avanzar en acuerdos internos y acelerar el proceso de reorganización partidaria.

Además, sostuvo que las restricciones vinculadas a las visitas que puede recibir también afectan la posibilidad de mantener un contacto permanente con dirigentes y referentes políticos, dificultando la coordinación cotidiana del espacio.

Para Santoro, este escenario representa una complicación adicional en un momento en que el peronismo busca redefinir su estrategia política y reconstruir una propuesta electoral frente al oficialismo.

El legislador también analizó el desempeño del gobierno nacional y consideró que la administración encabezada por Javier Milei logró instalar la agenda política desde el inicio de su gestión.

En ese sentido, sostuvo que cuando un gobierno impulsa cambios y mantiene la iniciativa política, la oposición suele enfrentar mayores dificultades para instalar sus propios temas y consolidar una agenda alternativa.

A su entender, esa dinámica también favorece la fragmentación de los sectores opositores, ya que obliga a los distintos espacios a responder sobre cuestiones planteadas por el oficialismo en lugar de impulsar iniciativas propias.

En relación con el futuro del peronismo, Santoro señaló que actualmente observa escasos dirigentes provinciales con proyección suficiente para construir un liderazgo nacional.

En ese análisis destacó especialmente la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien identificó como una de las pocas referencias políticas con capacidad para trascender el ámbito provincial.

Al mismo tiempo, remarcó que Cristina Fernández de Kirchner continúa ocupando un lugar central dentro del espacio político debido al respaldo electoral que conserva entre una parte importante del electorado peronista.

Según afirmó, el liderazgo de la ex presidenta sigue representando un punto de referencia para numerosos sectores que asocian sus gobiernos con una etapa de mejores niveles salariales y mayor bienestar económico.

No obstante, reconoció que ese mismo liderazgo también genera desafíos internos que deberán ser administrados si el peronismo pretende construir una alternativa competitiva en los próximos años.

Santoro sostuvo que toda fuerza política debe encontrar mecanismos para resolver las diferencias internas sin afectar su capacidad de presentar una imagen cohesionada ante la sociedad.

En ese sentido, llamó a los distintos sectores del peronismo a priorizar la unidad pública y administrar los desacuerdos dentro de los ámbitos partidarios correspondientes.

Para el dirigente, las diferencias forman parte del funcionamiento habitual de cualquier espacio político, pero advirtió que cuando esos conflictos se trasladan al debate público terminan debilitando la imagen del conjunto frente al electorado.

Por esa razón, consideró necesario que los dirigentes privilegien los consensos visibles y mantengan las discusiones internas alejadas de la exposición permanente.

Las declaraciones de Santoro se producen en un contexto de intensos debates dentro del peronismo acerca de su conducción, la definición de futuros liderazgos y la estrategia que adoptará el espacio para enfrentar al oficialismo en los próximos comicios.

Mientras continúan las discusiones sobre la reorganización del Partido Justicialista y el rol que desempeñarán sus principales referentes, distintos dirigentes coinciden en que la unidad será uno de los principales desafíos para recuperar competitividad electoral.

En ese marco, Santoro insistió en que la construcción de una alternativa requiere fortalecer los acuerdos internos, consolidar un mensaje político común y evitar que las diferencias entre dirigentes se conviertan en un factor que profundice la fragmentación de la oposición.