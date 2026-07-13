Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y visitar al ex presidente Jair Bolsonaro

Javier Milei confirmó que viajará a Brasil el próximo 25 de julio para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

El Presidente participará de la convención nacional del Partido Liberal, donde se lanzará oficialmente la postulación del senador.

La agenda incluye una visita a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras una condena judicial.

El viaje se realizará en la antesala de las elecciones presidenciales brasileñas previstas para octubre.

La presencia del mandatario argentino representa un respaldo político a la principal fuerza opositora al gobierno de Lula da Silva.

La visita reafirma la cercanía de Milei con la familia Bolsonaro y las diferencias ideológicas que mantiene con el actual gobierno brasileño.

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo 25 de julio realizará una nueva gira internacional que tendrá como principal destino Brasil, donde participará de la convención nacional del Partido Liberal (PL) para expresar su respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario durante una entrevista radial, en la que además anticipó que la actividad formará parte de una agenda internacional que continuará desarrollando durante las próximas semanas.

La visita tendrá un fuerte contenido político, ya que Milei compartirá el lanzamiento formal de la postulación presidencial de Flávio Bolsonaro en representación del espacio opositor al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De esta manera, el jefe de Estado argentino volverá a mostrar su alineamiento con los sectores conservadores de la política brasileña y reafirmará su cercanía con la familia Bolsonaro.

La agenda oficial también contempla un encuentro con Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por la Justicia brasileña por su participación en los hechos vinculados al intento de impedir la asunción de Lula da Silva luego de las elecciones presidenciales de 2022.

La presencia de Milei en territorio brasileño se producirá en un contexto de creciente tensión política de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 4 de octubre, en las que Jair Bolsonaro no podrá competir debido a la inhabilitación electoral que pesa sobre él como consecuencia de las resoluciones judiciales.

El viaje representa, además, un nuevo capítulo en la relación distante que mantienen Milei y Lula da Silva desde el inicio de la gestión libertaria. Ambos mandatarios sostienen profundas diferencias ideológicas y políticas, situación que se ha reflejado en distintos episodios diplomáticos y en la escasa relación institucional mantenida entre ambos gobiernos.

En este escenario, el respaldo del presidente argentino a la candidatura de Flávio Bolsonaro constituye un claro gesto político hacia la principal fuerza opositora brasileña en plena etapa de definiciones electorales.

La situación judicial de Jair Bolsonaro quedó resuelta en septiembre de 2025, cuando la primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil lo condenó a 27 años y tres meses de prisión domiciliaria por su responsabilidad en los hechos que buscaron alterar el orden constitucional tras las elecciones presidenciales.

Según la sentencia, el ex mandatario promovió acciones destinadas a impedir la continuidad democrática mediante gestiones orientadas a incentivar un levantamiento de las Fuerzas Armadas y la elaboración de proyectos que buscaban anular el resultado electoral e intervenir sobre otros poderes del Estado.

Con esa resolución, Bolsonaro se convirtió en el primer ex presidente brasileño condenado por su participación en un intento de ruptura institucional, decisión que además incluyó su inhabilitación para ejercer cargos electivos.

Las complicaciones judiciales también alcanzan a otros integrantes de la familia Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, ex diputado e hijo del ex mandatario, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción en el marco de la investigación relacionada con la denominada trama golpista.

Tras conocerse la sentencia, Eduardo Bolsonaro se radicó en Estados Unidos, desde donde sostiene que es víctima de una persecución judicial y política por parte de las autoridades brasileñas.

Mientras tanto, Flávio Bolsonaro emerge como la principal figura del espacio político fundado por su padre para disputar la presidencia en las próximas elecciones. Su lanzamiento buscará mantener la vigencia del bolsonarismo dentro del escenario político brasileño pese a la imposibilidad legal de que Jair Bolsonaro vuelva a competir.

La presencia de Javier Milei en ese acto confirma la continuidad de los vínculos políticos entre ambos espacios y anticipa un nuevo episodio de repercusión regional, dado que el mandatario argentino volverá a involucrarse en un proceso electoral de uno de los principales socios del Mercosur, reafirmando su cercanía con la oposición brasileña y profundizando las diferencias políticas que mantiene con el gobierno de Lula da Silva.