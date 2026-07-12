Así juega Inglaterra: fortalezas, puntos débiles y las claves para enfrentar a la Selección

La Selección argentina ya tiene rival en las semifinales del Mundial 2026. El próximo miércoles, la Albiceleste se medirá con Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo cargado de historia y con un lugar en la gran final en juego.

El conjunto británico llega a esta instancia respaldado por una de las mejores camadas de futbolistas de los últimos años y con la ilusión de volver a conquistar una Copa del Mundo, algo que no consigue desde 1966. Con un estilo intenso y varias figuras de primer nivel, el equipo dirigido por Thomas Tuchel representa uno de los desafíos más exigentes del torneo para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Cómo juega Inglaterra

La selección inglesa apuesta por un fútbol de alta presión, intentando recuperar la pelota lo más cerca posible del arco rival. Su idea es imponer un ritmo elevado, con transiciones rápidas y una constante búsqueda del protagonismo.

Cuando tiene la posesión, Inglaterra mueve la pelota con velocidad y busca generar superioridad a partir de la movilidad de sus mediocampistas y extremos. La rotación de posiciones y la llegada de muchos jugadores al área son dos de las principales características de su juego ofensivo.

Las principales fortalezas de Inglaterra

Harry Kane, el líder del ataque

El capitán inglés no solo es uno de los delanteros más efectivos del mundo, sino también un futbolista capaz de retrasarse algunos metros para participar en la elaboración del juego y asistir a sus compañeros.

Jude Bellingham, el motor del equipo

El mediocampista del Real Madrid atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su despliegue físico, capacidad para romper líneas y llegada al área lo convierten en una de las grandes amenazas del conjunto británico.

Un mediocampo con equilibrio

Inglaterra combina futbolistas de buen pie con volantes de recuperación que aportan intensidad, presión y equilibrio para sostener el funcionamiento colectivo.

La pelota parada

Como ocurre históricamente con los equipos ingleses, el juego aéreo es una de sus principales armas. Los córners y tiros libres laterales representan un peligro constante gracias a la potencia física de sus futbolistas.

Las debilidades que puede aprovechar Argentina

El estilo ofensivo de Inglaterra también deja espacios. Al adelantar sus líneas y comprometer a varios jugadores en ataque, suele conceder terreno para los contraataques si el rival logra superar la primera presión.

Además, los laterales pueden quedar expuestos cuando son atacados en velocidad por las bandas. Si Argentina consigue romper la presión inicial y acelerar las transiciones, encontrará espacios para lastimar.

Otra cuestión a tener en cuenta es que los defensores centrales ingleses pueden sufrir cuando son presionados durante la salida, obligándolos a recurrir al pelotazo largo y perdiendo claridad en la construcción.

Quién es el entrenador de Inglaterra

El seleccionado inglés es conducido por Thomas Tuchel, quien asumió tras la salida de Gareth Southgate luego de la Eurocopa 2024.

El entrenador alemán, con exitosos pasos por Chelsea, París Saint-Germain y Bayern Múnich, le imprimió una identidad más agresiva y flexible al equipo, potenciando el talento de una generación repleta de figuras.

Las figuras del seleccionado inglés

El principal referente sigue siendo Harry Kane, goleador histórico del seleccionado y una de las grandes estrellas del Bayern Múnich.

Junto a él aparece Jude Bellingham, considerado uno de los mejores mediocampistas del planeta, además de nombres de enorme jerarquía como Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice, que completan una plantilla de primer nivel.

Inglaterra en los Mundiales

El conjunto británico disputa su 17ª Copa del Mundo y solo logró levantar el trofeo en una oportunidad: Inglaterra 1966, cuando venció a Alemania en la final disputada en Wembley.

En las últimas décadas alternó campañas destacadas con eliminaciones prematuras. Entre sus mejores actuaciones recientes aparecen el cuarto puesto en Rusia 2018 y las semifinales de Qatar 2022.

Historial entre Argentina e Inglaterra

Partidos disputados: 15

Victorias de Argentina: 3

3 Victorias de Inglaterra: 6

6 Empates: 6

Goles

Argentina: 17

Inglaterra: 23

Los cruces mundialistas

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina

Inglaterra 1-0 Argentina México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Argentina 2-1 Inglaterra Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó por penales)

Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó por penales) Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra

El antecedente más recordado es, sin dudas, el de México 1986, cuando Diego Maradona marcó los inolvidables goles de "La Mano de Dios" y el Gol del Siglo para eliminar a los ingleses en los cuartos de final.

También permanece en la memoria el duelo de Francia 1998, donde Argentina avanzó por penales tras el empate 2-2, en un encuentro que quedó marcado por la expulsión de David Beckham.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue el 12 de noviembre de 2005, en un amistoso internacional que terminó con victoria inglesa por 3-2. Ahora, casi 21 años después, volverán a verse las caras con un boleto a la final del Mundial 2026 en juego.