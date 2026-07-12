Lionel Messi palpitó el partido contra Inglaterra

La Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta en las semifinales del Mundial 2026. Tras el trabajado triunfo por 3-1 frente a Suiza en tiempo suplementario, Lionel Messi comenzó a palpitar el histórico cruce ante Inglaterra y reconoció que será un partido muy especial, tanto por la instancia como por el rival.

En diálogo con la prensa una vez consumada la clasificación, el capitán argentino destacó la magnitud del desafío que se viene y reveló un dato llamativo de su carrera con la Albiceleste.

"Siempre es especial enfrentar a una selección grande. Nunca me tocó jugar contra Inglaterra con la Selección, va a ser la primera vez. Es una semifinal de un Mundial y eso lo hace todavía más importante", expresó.

Messi también hizo referencia al importante desgaste físico que arrastra el plantel luego de una fase eliminatoria muy exigente. Argentina llegó a las semifinales después de disputar dos tiempos suplementarios consecutivos, primero ante Cabo Verde y luego frente a Suiza.

"Venimos acumulando mucho desgaste, otro alargue más y eso se siente. Pero el grupo sigue respondiendo y ahora hay que recuperarse para lo que viene", explicó el rosarino.

El mensaje de Messi tras meterse entre los cuatro mejores

Horas después del encuentro, el capitán compartió una publicación en sus redes sociales para celebrar una nueva clasificación de la Albiceleste.

"Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos, carajo", escribió en su cuenta de Instagram.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina buscará un lugar en una nueva final mundialista cuando enfrente a Inglaterra este miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la gran definición del Mundial 2026.