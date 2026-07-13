Revelan el diálogo entre Paredes y Scaloni en pleno duelo ante Suiza

La Selección Argentina tuvo que trabajar más de lo esperado para dejar en el camino a Suiza y avanzar a las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni se impuso por 3-1, aunque recién pudo resolver el encuentro en el tiempo suplementario, luego de que los 90 minutos finalizaran igualados 1-1. En la prórroga, Julián Álvarez apareció con un gol clave para desnivelar el marcador y, sobre el cierre, Lautaro Martínez sentenció la clasificación.

Uno de los momentos que más repercusión generó durante el partido fue la conversación entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni durante la pausa de hidratación del segundo tiempo. Las cámaras captaron un extenso intercambio en el que el mediocampista le transmitía al entrenador lo que estaba observando dentro del campo y posibles soluciones para corregir algunos desajustes defensivos.

Según una lectura de labios difundida por el usuario de X @cra_ok, Paredes le explicó al DT que, cada vez que uno de los zagueros suizos avanzaba con la pelota, él debía desplazarse hacia la derecha para cubrir ese movimiento, pero eso dejaba libre a uno de los delanteros rivales. Scaloni le consultó entonces si la situación podía resolverse con el ingreso de un defensor más, a lo que el volante respondió afirmativamente.

La charla de Leandro Paredes y Scaloni con un interprete de Audio. 😳🗣️ pic.twitter.com/B4gObA6nVA — Expe (@Expefutbol) July 13, 2026

Aunque en ese momento el nombre que surgía como alternativa era Nicolás Otamendi, el cambio no se concretó de inmediato. El defensor recién ingresó en el segundo tiempo del alargue en reemplazo de Cristian Romero, una vez que el desarrollo del encuentro había cambiado tras la expulsión de Breel Embolo, situación que llevó a Suiza a retrasar sus líneas.

Más allá de la modificación, el episodio volvió a reflejar una de las características del ciclo de Scaloni: la comunicación permanente con sus futbolistas y la disposición del cuerpo técnico para analizar, en pleno partido, los aportes tácticos de los jugadores que están dentro de la cancha.