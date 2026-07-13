Industria: el aumento del costo energético y la presión sobre el GNL agravan el escenario para el sector fabril

La industria enfrenta un "efecto sándwich" por la caída de las ventas y el aumento de los costos energéticos.

El precio internacional del GNL volvió a subir tras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico.

Las restricciones de gas ya afectaron la producción de numerosas plantas industriales durante el invierno.

La fuerte demanda mundial y la menor oferta mantienen elevada la tensión en el mercado internacional del GNL.

Vaca Muerta fortalece el potencial energético argentino como alternativa de mediano y largo plazo.

El aumento del costo de la energía representa uno de los principales desafíos para la competitividad del sector industrial.

La industria argentina enfrenta un escenario de creciente complejidad como consecuencia de la combinación de factores internos y externos que elevan los costos de producción y reducen la competitividad del sector. A la caída de las ventas, la mayor competencia de productos importados y las dificultades financieras de las empresas se suma ahora una nueva presión derivada del incremento del precio internacional del Gas Natural Licuado (GNL), impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Industria y Desarrollo (I+D), dirigida por el ex director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz, el sector manufacturero atraviesa un denominado "efecto sándwich". Por un lado, las empresas registran una disminución de la demanda, demoras en los pagos de sus clientes y una creciente competencia de bienes importados, especialmente provenientes de China. Por el otro, enfrentan un fuerte incremento de sus costos operativos, principalmente en materia energética.

Entre los mayores impactos aparece el aumento del costo de la electricidad para grandes usuarios, que registró una suba del 79%, impulsada principalmente por el encarecimiento del gas natural utilizado para la generación eléctrica.

La situación se agravó en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento del conflicto en el Golfo Pérsico. La reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán volvió a generar incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial y presionó al alza tanto el precio del petróleo como el del Gas Natural Licuado.

La preocupación internacional se concentra especialmente en el estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas. Si bien desde Estados Unidos se aseguró que la navegación continúa operando, los mercados mantienen una elevada cautela ante la posibilidad de nuevas interrupciones.

Para la Argentina, el escenario adquiere una relevancia particular debido a que durante el invierno la producción local de gas resulta insuficiente para cubrir la demanda interna. Mientras el consumo puede alcanzar los 180 millones de metros cúbicos diarios, la producción nacional ronda actualmente los 140 millones, lo que obliga al país a importar importantes volúmenes de GNL.

Ese contexto ya comenzó a reflejarse sobre la actividad industrial. Numerosas fábricas registraron restricciones en el suministro de gas e incluso algunas debieron paralizar parcialmente su producción. En otros casos, empresas que cuentan con contratos interrumpibles enfrentan penalidades por mantener consumos mínimos indispensables para evitar daños en equipos e instalaciones, una situación que podría derivar en litigios judiciales.

Especialistas del sector energético advierten que, si el conflicto internacional se prolonga, el precio del GNL difícilmente vuelva a niveles significativamente inferiores a los actuales durante los próximos meses. A ello se suma un esquema de abastecimiento que trasladó buena parte del mayor costo del combustible hacia las industrias y las centrales termoeléctricas.

La última licitación realizada por Enarsa reflejó las dificultades del mercado. De los volúmenes ofrecidos para abastecer la demanda de agosto sólo pudo adjudicarse alrededor de dos tercios, mientras que los elevados precios internacionales incrementaron los costos que deberán afrontar los grandes consumidores.

A nivel global, las perspectivas tampoco resultan favorables. La fuerte demanda asiática, impulsada por temperaturas extremas, las menores exportaciones provenientes de Qatar y los bajos niveles de almacenamiento de gas en Europa mantienen elevada la tensión sobre el mercado internacional de GNL.

Analistas internacionales advierten que nuevos retrasos en la recuperación de las exportaciones del Golfo, fenómenos climáticos extremos o problemas de infraestructura podrían profundizar el déficit de oferta y mantener elevados los precios durante los próximos meses.

No obstante, el contexto también presenta una oportunidad de mediano plazo para la Argentina. La consolidación de Vaca Muerta continúa fortaleciendo el potencial exportador del país y mejora el posicionamiento estratégico de sus reservas de gas natural en un mercado internacional cada vez más demandante.

En paralelo, informes recientes del Banco Mundial destacan que Argentina logró reducir durante 2025 la quema y venteo de gas asociado a la producción petrolera, una tendencia que contrasta con el deterioro observado en numerosos productores internacionales. La ampliación de la infraestructura de transporte, especialmente mediante el gasoducto Perito Moreno y sus obras complementarias, permitió mejorar el aprovechamiento del recurso y reducir pérdidas.

Sin embargo, mientras esos proyectos continúan desarrollándose y avanzan las futuras iniciativas de exportación de GNL, la coyuntura sigue representando un desafío para la industria nacional, que enfrenta mayores costos energéticos en un contexto de menor actividad, presión competitiva y elevada incertidumbre internacional.