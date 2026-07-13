Milei defendió la apertura comercial y reavivó el debate sobre el impacto de las importaciones en la producción nacional

Javier Milei reafirmó su defensa de la apertura comercial mediante una comparación entre Argentina y Suiza.

El Presidente sostuvo que el comercio internacional amplía la oferta de bienes disponibles para los consumidores.

El debate continúa centrado en el impacto de las importaciones sobre la industria nacional y el empleo.

Argentina cerró 2025 con un superávit comercial superior a los 11.000 millones de dólares.

La energía, la minería y la agroindustria lideraron el crecimiento de las exportaciones.

El Gobierno apuesta a una mayor integración comercial mientras distintos sectores reclaman mecanismos de protección para la producción local.

La política de apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional volvió a quedar en el centro del debate luego de que el presidente Javier Milei reafirmara su respaldo a una mayor integración de la economía argentina con los mercados internacionales y relativizara la capacidad productiva local al comparar al país con Suiza.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto en el que continúan las discusiones sobre el equilibrio entre la apertura de las importaciones, la competitividad de la industria nacional, la generación de empleo y la evolución de los precios al consumidor.

Durante una entrevista radial, Milei utilizó el ejemplo de Suiza para defender su visión sobre el comercio internacional. Señaló que se trata de una de las economías más prósperas del mundo pese a producir una cantidad limitada de bienes de consumo y destacó que gran parte de los productos disponibles en sus supermercados provienen del exterior.

En ese marco, sostuvo que, de no existir importaciones, los ciudadanos suizos tendrían una oferta muy reducida de alimentos y bienes, al tiempo que trasladó esa comparación a la Argentina. Según expresó, el país también presenta una estructura productiva limitada en determinados rubros y recurrió a una ironía al señalar que, sin comercio exterior, el consumo local quedaría prácticamente restringido al dulce de leche y algunos productos tradicionales.

Las afirmaciones del Presidente volvieron a poner sobre la mesa el debate acerca del modelo económico que impulsa el Gobierno, basado en una mayor apertura comercial como herramienta para incrementar la competencia, mejorar la oferta disponible y contribuir a la reducción de los precios internos.

Sin embargo, distintos sectores industriales y productivos vienen manifestando preocupación por el impacto que una mayor flexibilización de las importaciones podría tener sobre la actividad local, especialmente en aquellas ramas con dificultades para competir frente a productos provenientes del exterior.

El escenario económico muestra, al mismo tiempo, una evolución favorable del comercio exterior argentino. Durante 2025 el país registró un superávit comercial de 11.286 millones de dólares, resultado de exportaciones por 87.077 millones de dólares e importaciones por 75.791 millones.

Las ventas externas crecieron un 9,3% respecto del año anterior, impulsadas principalmente por un aumento de los volúmenes exportados, mientras que las importaciones avanzaron un 24,7%, con fuerte incidencia de bienes de consumo, bienes de capital y vehículos.

Entre los sectores que lideraron el desempeño exportador sobresalieron la energía y la minería. Las exportaciones de petróleo crudo registraron un importante incremento interanual, al igual que las ventas de oro, consolidando el aporte de ambos complejos al ingreso de divisas.

La agroindustria también mantuvo un desempeño destacado durante los primeros meses del año. De acuerdo con datos oficiales, las exportaciones del sector alcanzaron los 53 millones de toneladas entre enero y mayo, lo que representó un crecimiento cercano al 18% en volumen respecto del mismo período del año anterior.

En términos de valor, las exportaciones agroindustriales totalizaron 22.383 millones de dólares, con un incremento del 17% interanual. Los principales destinos fueron países de Asia, Medio Oriente y América del Sur, entre ellos Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India, mercados que concentraron más de la mitad del volumen exportado.

Entre los complejos productivos con mejor desempeño se destacaron el girasol, que mostró un fuerte crecimiento tanto en volumen como en valor, seguido por el trigo, el maíz, la cebada, la pesca, los productos lácteos, los cítricos y las legumbres, todos con incrementos significativos en sus exportaciones.

Mientras el Gobierno considera que la apertura comercial constituye una herramienta para mejorar la competitividad de la economía y favorecer el acceso de los consumidores a una mayor variedad de bienes, distintos sectores industriales sostienen que el desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita preservar la producción nacional y el empleo sin resignar eficiencia.

En ese contexto, la evolución del comercio exterior, la respuesta del aparato productivo y el comportamiento de las importaciones continuarán siendo variables centrales para evaluar el impacto del modelo económico impulsado por la administración nacional en los próximos meses.