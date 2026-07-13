El financiamiento impulsa la venta de motos con cuotas que arrancan desde los $81.000 mensuales

Las ventas de motos crecieron un 43% durante el primer semestre de 2026 y alcanzaron 440.190 patentamientos.

El financiamiento se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento del mercado.

El Banco Nación ofrece planes de hasta 72 cuotas, con pagos mensuales desde aproximadamente 81.000 pesos.

El Banco Provincia financia hasta 10 millones de pesos para la compra de distintos tipos de motocicletas.

Las líneas de crédito pueden gestionarse mediante plataformas digitales y home banking.

El sector mantiene expectativas favorables para el resto del año impulsado por la demanda y las facilidades de pago.

El mercado de las motocicletas continúa mostrando un marcado crecimiento durante 2026, impulsado por una combinación de mayor demanda, nuevas opciones de financiamiento y una oferta cada vez más amplia de modelos. En el primer semestre del año se patentaron 440.190 unidades, cifra que representa un incremento del 43% respecto del mismo período del año anterior.

El desempeño del sector responde a distintos factores. Por un lado, la incorporación de nuevas marcas amplió las alternativas disponibles para los consumidores con modelos de bajo costo. Por otro, la motocicleta se consolidó como un medio de transporte cada vez más utilizado para la movilidad diaria, tanto por trabajadores como por particulares que buscan reducir los costos de traslado.

A ello se suma el crecimiento de las líneas de crédito ofrecidas por entidades financieras y fabricantes, que permiten acceder a unidades mediante planes de financiación con cuotas mensuales adaptadas a distintos niveles de ingreso.

Actualmente es posible encontrar motocicletas de baja cilindrada con valores que parten desde aproximadamente 1,3 millones de pesos, lo que facilita el acceso al crédito y reduce el monto de las cuotas iniciales.

Una de las principales alternativas disponibles es la línea de financiamiento que ofrece el Banco Nación a través de su plataforma comercial y del programa "Mi Moto", destinado a facilitar la compra de unidades nuevas mediante préstamos personales.

Entre las opciones disponibles figura la Motomel Blitz One 110, cuyo precio ronda los 1.866.480 pesos. Quienes opten por financiar la compra con tarjeta Visa pueden hacerlo en 24 cuotas cercanas a los 109.000 pesos, mientras que utilizando la modalidad MODO del Banco Nación se mantienen cuotas similares, aunque con un costo financiero diferente.

El programa "Mi Moto" ofrece además plazos más extensos que permiten reducir el valor mensual de las cuotas. Para ese mismo modelo existen alternativas de 36, 48, 60 y hasta 72 cuotas, con valores que oscilan entre poco más de 102.000 pesos y alrededor de 81.700 pesos mensuales, dependiendo del plazo elegido.

La financiación también alcanza a motocicletas de mayor cilindrada. Un ejemplo es la Kove 800X Rally, cuyo valor supera los 20 millones de pesos. En este caso, el Banco Nación dispone de planes que permiten financiar la compra tanto mediante tarjetas como a través de créditos específicos, con cuotas que varían según la cantidad de pagos seleccionada.

Las alternativas disponibles contemplan financiamiento de hasta seis años, con cuotas mensuales que disminuyen a medida que se extiende el plazo de devolución, aunque ello implica un mayor costo financiero total para el comprador.

Otra entidad que mantiene líneas específicas para este segmento es el Banco Provincia, que ofrece créditos destinados a la adquisición de motocicletas, scooters, ciclomotores y cuatriciclos livianos.

Estos préstamos pueden solicitarse mediante Cuenta DNI o Home Banking BIP y están disponibles para clientes previamente calificados por la entidad.

El monto máximo financiable alcanza los 10 millones de pesos y puede devolverse en plazos de 9, 12, 18, 24 o 36 meses. La tasa nominal anual es fija y presenta diferencias según el perfil del cliente: quienes perciben sus haberes a través del banco acceden a una tasa menor que aquellos que no acreditan su salario en la entidad.

El funcionamiento del sistema contempla la elección de un comercio adherido al programa. Una vez aprobada la operación y aceptada la propuesta crediticia, el préstamo queda formalizado y el pago de las cuotas se realiza mediante débito automático en la cuenta del cliente.

Las entidades recuerdan que las cuotas se descuentan durante los primeros días de cada mes y que, en caso de no contar con fondos suficientes, se generan los intereses correspondientes por mora.

El crecimiento de estas alternativas de financiamiento acompaña la expansión del mercado de motocicletas, un segmento que continúa consolidándose como una opción de movilidad económica y accesible. La posibilidad de distribuir el costo de compra en cuotas de largo plazo aparece hoy como uno de los principales factores que explican el fuerte incremento registrado en los patentamientos durante el primer semestre del año y las expectativas positivas que mantiene el sector para la segunda mitad de 2026.