La CEPAL alertó sobre el efecto del conflicto en Medio Oriente sobre la inflación local

La CEPAL advirtió que una suba del petróleo podría elevar la inflación argentina entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales.

El organismo elaboró tres escenarios según la magnitud del aumento internacional de la energía.

Argentina presenta un nivel de exposición intermedio dentro de América Latina.

Las proyecciones solo contemplan el impacto directo y excluyen efectos de segunda ronda.

El traslado del aumento internacional a los precios internos será determinante para el resultado final.

El organismo señaló que el petróleo continuará siendo un factor clave para la evolución de la inflación durante 2026.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó que un incremento sostenido de los precios internacionales de la energía, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, podría traducirse en una mayor presión inflacionaria para Argentina durante 2026. Según las estimaciones del organismo de las Naciones Unidas, el impacto directo sobre el índice de precios podría ubicarse entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales, dependiendo de la magnitud del aumento del petróleo y del nivel de traslado de ese incremento a los precios internos.

La proyección forma parte del informe titulado Impactos en América Latina y el Caribe de las hostilidades recientes en la República Islámica del Irán y sus alrededores, donde la CEPAL analizó las consecuencias económicas que un encarecimiento de los combustibles podría generar en los distintos países de la región.

El estudio señala que el efecto del alza del petróleo no sería uniforme. Mientras algunas economías tendrían un impacto relativamente acotado, otras enfrentarían mayores presiones debido al peso que los productos energéticos tienen dentro de la estructura de consumo de los hogares y al grado de dependencia de las importaciones de combustibles.

En términos regionales, el organismo estimó que el efecto directo sobre la inflación podría oscilar entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales. Esa diferencia responde tanto a la composición de las canastas de consumo de cada país como a las políticas que adopten los gobiernos para amortiguar el traslado de los mayores costos energéticos a los consumidores.

Para elaborar sus proyecciones, la CEPAL construyó tres escenarios basados en distintos niveles de incremento del precio internacional del petróleo. La metodología utilizada, desarrollada a partir de un modelo elaborado por Goldman Sachs, toma en consideración la participación de los productos energéticos dentro de la canasta de consumo de cada economía.

El organismo aclaró que las estimaciones reflejan únicamente el impacto directo sobre la inflación y no contemplan los denominados efectos de segunda ronda. Es decir, no incorporan posibles aumentos posteriores en otros bienes y servicios derivados del mayor costo de la energía, ni eventuales modificaciones en la política económica que puedan implementar los distintos gobiernos para contener esos efectos.

En el caso de Argentina, donde los combustibles representan aproximadamente el 6% de la canasta utilizada para medir el consumo, el escenario más moderado contempla un aumento del 25% en los precios internacionales de la energía. Bajo esa hipótesis, la inflación anual sumaría alrededor de 0,9 puntos porcentuales.

En un segundo escenario, que supone un incremento del 38% en el precio del petróleo, el impacto alcanzaría 1,4 puntos porcentuales. Finalmente, la hipótesis más exigente considera una suba internacional del 67%, situación en la que la inflación argentina podría incrementarse hasta 2,5 puntos porcentuales adicionales.

Con esos valores, Argentina se ubica en un nivel intermedio dentro de América Latina, junto con países como Chile y Paraguay, que presentan una participación similar de los productos energéticos en sus respectivas canastas de consumo.

La CEPAL también destacó que el resultado final dependerá de las decisiones que adopten las autoridades económicas. El grado de traslado de los mayores costos internacionales hacia los surtidores y otros precios internos será determinante para establecer el impacto definitivo sobre la inflación.

En ese sentido, el organismo recordó que el Gobierno argentino viene aplicando distintas herramientas para moderar las variaciones en el precio de los combustibles. Entre ellas mencionó la política de administración de precios implementada por YPF y la aplicación gradual de los aumentos correspondientes al impuesto sobre los combustibles líquidos.

No obstante, el informe advierte que el petróleo seguirá siendo una de las principales variables de riesgo para la evolución de los precios durante los próximos meses. Si bien la inflación mostró una desaceleración desde abril, luego del repunte observado entre febrero y marzo, un nuevo incremento del crudo podría alterar esa tendencia.

Además del impacto directo sobre los combustibles, la CEPAL señaló que un petróleo más caro también podría elevar los costos de importación, encarecer los fletes internacionales y aumentar los costos de producción de numerosos sectores de la economía. Ese efecto indirecto terminaría trasladándose a otros bienes y servicios, ampliando las presiones inflacionarias y condicionando la evolución de los precios en los próximos meses.