Granata acelera el armado de su partido y evalúa competir por la Gobernación de Santa Fe en 2027

La diputada provincial Amalia Granata comenzó a delinear la estrategia política de su espacio de cara a las elecciones de 2027. Mientras avanza el trámite para obtener el reconocimiento definitivo de Somos Vida como partido político en Santa Fe, en su entorno ya analizan la posibilidad de que la legisladora compita por la Gobernación en los próximos comicios.

Contar con un sello propio representaría un cambio significativo para el espacio, ya que hasta ahora Granata participó en las elecciones provinciales a través de distintas alianzas. La oficialización del partido le permitiría negociar desde una posición más sólida con otros sectores políticos cuando llegue el momento de definir candidaturas.

En paralelo, el espacio sigue de cerca el debate sobre una posible reforma electoral en Santa Fe, ya que las modificaciones que finalmente apruebe la Legislatura podrían alterar la estrategia diseñada para 2027.

Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de que las candidaturas a diputados provinciales deban estar vinculadas a una fórmula para la Gobernación o que se unifiquen las listas de gobernador, diputados y senadores. Cualquiera de esos cambios obligaría a redefinir el esquema electoral que Granata utilizó en las últimas elecciones, basado principalmente en competir por bancas legislativas.

La dirigente obtuvo un importante crecimiento político desde su debut en la escena provincial. En 2019 logró posicionarse entre las fuerzas más votadas y, cuatro años después, amplió su representación legislativa con un bloque de siete diputados.

Dentro de su entorno aseguran que no tiene intención de volver a encabezar únicamente una lista para la Cámara de Diputados. La posibilidad de disputar la Gobernación aparece como una alternativa para fortalecer la representación de su espacio en la Legislatura y mantener protagonismo político una vez concluido su actual mandato.

Respecto de la relación con La Libertad Avanza, dirigentes de Somos Vida reconocen que existen canales de diálogo abiertos con referentes libertarios en Santa Fe y destacan que en los últimos meses hubo acercamientos entre dirigentes de ambos espacios.

No obstante, consideran que una alianza electoral resulta difícil debido a diferencias dentro de la conducción nacional del oficialismo, lo que mantiene abiertas otras alternativas para el futuro armado político.

En los últimos procesos electorales, Granata también amplió su base de aliados incorporando dirigentes provenientes de otros espacios opositores, entre ellos sectores del radicalismo y de la Coalición Cívica que se distanciaron del oficialismo provincial.

Con ese esquema, el objetivo de Somos Vida es llegar a 2027 con una estructura partidaria consolidada, preservar las alianzas construidas en los últimos años y fortalecer su capacidad de negociación dentro del escenario político santafesino, cualquiera sea el formato electoral que finalmente adopte la provincia.