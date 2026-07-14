Un promedio de encuestas ubica a Javier Milei al frente de la carrera presidencial rumbo a 2027

El promedio de trece encuestas ubica a Javier Milei al frente de la intención de voto para 2027.

La Libertad Avanza supera al peronismo kirchnerista en la preferencia por espacios políticos.

Milei también aventaja a Axel Kicillof en una eventual primera vuelta y en un hipotético balotaje.

Ambos dirigentes registran niveles de imagen negativa cercanos al 52%.

Myriam Bregman, Mauricio Macri, Juan Schiaretti y Juan Grabois aparecen detrás de los dos principales candidatos.

La eventual alianza entre La Libertad Avanza y el PRO podría modificar el escenario electoral reflejado por las encuestas.

Un conjunto de trece encuestas nacionales trazó un panorama favorable para el presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. De acuerdo con el promedio de los sondeos, el mandatario encabeza tanto la intención de voto por candidato como la preferencia por espacio político y, además, obtendría una ventaja sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof en un eventual balotaje.

El relevamiento reúne estudios realizados por distintas consultoras de opinión pública con el objetivo de elaborar una fotografía del escenario electoral cuando aún restan más de dos años para la próxima elección presidencial. Si bien se trata de mediciones anticipadas y sujetas a modificaciones conforme avance el calendario político, los resultados ofrecen una referencia sobre el posicionamiento actual de los principales dirigentes nacionales.

Según el promedio de las encuestas, La Libertad Avanza alcanza una intención de voto del 32,3%, mientras que el espacio identificado con el peronismo kirchnerista reúne el 23,5%. La diferencia entre ambos sectores se ubica en 8,8 puntos porcentuales, lo que refleja una ventaja inicial para el oficialismo nacional en la competencia por espacios políticos.

Cuando la medición se traslada al plano de los candidatos, Javier Milei también conserva la delantera. El Presidente registra una intención de voto promedio del 33,1%, mientras que Axel Kicillof obtiene el 25,7%. De esa manera, el mandatario nacional se mantiene al frente de las preferencias electorales dentro del universo relevado.

El trabajo también incorporó un análisis de los denominados pisos y techos electorales, indicadores utilizados para medir el potencial de crecimiento de cada candidatura. En ese aspecto, el estudio señala que el 25,6% de los consultados manifestó que votaría con seguridad por Javier Milei en una futura elección presidencial. Al sumar a quienes respondieron que probablemente lo harían, el potencial electoral del Presidente asciende hasta el 39,7%.

Por otra parte, el informe examinó el escenario de un eventual balotaje entre Milei y Kicillof. Si bien no se difundieron porcentajes detallados de esa simulación, el promedio de los sondeos ubica nuevamente al actual mandatario con una ventaja sobre el gobernador bonaerense, consolidando un escenario favorable para el oficialismo en una eventual segunda vuelta.

Uno de los aspectos destacados del relevamiento es que ambos dirigentes presentan niveles de rechazo similares. Tanto Milei como Kicillof exhiben una imagen negativa promedio cercana al 52%, lo que evidencia un escenario de fuerte polarización política, donde ambos cuentan con importantes niveles de respaldo, pero también con una elevada proporción de electores que manifiestan una opinión desfavorable.

Detrás de los dos principales referentes aparecen otros dirigentes con niveles considerablemente menores de intención de voto. La dirigente de izquierda Myriam Bregman ocupa el tercer lugar del promedio elaborado por las consultoras, con el 9,6% de las preferencias.

Más atrás se ubican el ex presidente Mauricio Macri, con un promedio de 6,6%; el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, que alcanza el 5,3%; y Juan Grabois, quien reúne el 2,8% de intención de voto.

El relevamiento también incorpora una aclaración metodológica relevante para interpretar los resultados. La mayoría de las consultoras midió por separado a La Libertad Avanza y al PRO, debido a que todavía no existe una definición respecto de si ambos espacios competirán de manera conjunta o mantendrán candidaturas propias en los próximos comicios presidenciales.

Ese aspecto podría modificar de manera significativa la configuración del escenario electoral si finalmente ambas fuerzas deciden conformar una alianza. Del mismo modo, el proceso de reorganización que atraviesa el peronismo y la eventual definición de su liderazgo también aparecen como variables que podrían alterar las tendencias observadas en esta etapa.

Con más de dos años por delante hasta la elección presidencial, los analistas coinciden en que el escenario aún permanece abierto y que factores como la evolución de la economía, el desempeño del Gobierno, las alianzas políticas y la definición de las candidaturas terminarán siendo determinantes para consolidar o modificar las preferencias que hoy reflejan las encuestas. No obstante, el promedio de las mediciones muestra, por el momento, una posición de ventaja para Javier Milei en la carrera hacia 2027.