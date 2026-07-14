Diputados reclamaron explicaciones al Gobierno por el paso de un buque militar británico en el Atlántico Sur

Diputados nacionales pidieron informes al Gobierno por el paso del HMS Medway en el Atlántico Sur.

La iniciativa busca conocer si existió una notificación previa por parte del Reino Unido.

También solicita precisiones sobre las medidas adoptadas por la Cancillería, Defensa y la Armada.

El episodio reavivó el debate sobre los mecanismos previstos en el Acuerdo de Madrid II.

Legisladores consideraron que el hecho tiene implicancias para la defensa de la soberanía argentina.

La presencia militar británica en las Islas Malvinas continúa siendo uno de los principales ejes de la disputa bilateral.

El paso del patrullero militar británico HMS Medway por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina volvió a colocar en el centro del debate la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas y los mecanismos de comunicación establecidos entre Argentina y el Reino Unido para evitar incidentes militares. En ese contexto, un grupo de diputados nacionales presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique qué acciones llevó adelante antes y después del desplazamiento de la embarcación.

La iniciativa fue impulsada por legisladores del Peronismo Federal, encabezados por Guillermo Michel, quienes solicitaron precisiones sobre la actuación del Poder Ejecutivo luego de que trascendiera que el buque había zarpado desde las Islas Malvinas con destino al Estrecho de Magallanes y atravesado aguas bajo jurisdicción argentina.

El proyecto busca determinar si las autoridades nacionales tuvieron conocimiento previo del movimiento del patrullero, si existió algún tipo de notificación oficial por parte del Reino Unido y qué medidas fueron adoptadas una vez detectada la navegación de la embarcación.

Además, los diputados requirieron información sobre los procedimientos que habitualmente aplican el Ministerio de Defensa, la Cancillería y la Armada Argentina cuando identifican el tránsito de un buque militar extranjero en aguas bajo jurisdicción nacional. También consultaron si el Gobierno presentó o tiene previsto presentar una protesta diplomática formal ante las autoridades británicas.

La controversia se originó luego de que fuentes oficiales confirmaran que la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway durante su recorrido desde las Islas Malvinas hacia el extremo sur del continente. Según la información difundida, el episodio habría reavivado interrogantes sobre el cumplimiento de los mecanismos de intercambio de información previstos en los acuerdos bilaterales vigentes desde la década de 1990.

En particular, la atención se concentró en el denominado Acuerdo de Madrid II, firmado en 1990 con el objetivo de reducir riesgos de incidentes militares entre ambos países luego del conflicto del Atlántico Sur de 1982. De acuerdo con lo trascendido, el desplazamiento del patrullero no habría sido comunicado previamente mediante los canales contemplados en esos entendimientos.

Frente a esa situación, la Cancillería analizó distintas alternativas diplomáticas, entre ellas la posibilidad de formular un reclamo formal por el eventual incumplimiento de los mecanismos de notificación. Hasta el momento, sin embargo, no se conoció una definición oficial sobre ese punto.

Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que el episodio constituye un hecho de especial gravedad y consideró que la navegación de una embarcación militar británica proveniente de las Islas Malvinas no puede interpretarse como un hecho rutinario dentro del contexto de la disputa por la soberanía del archipiélago.

El legislador afirmó que la situación interpela directamente la defensa de los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur y sostuvo que la consolidación de la presencia militar británica en la zona tiene implicancias sobre recursos pesqueros, energéticos, la proyección hacia la Antártida y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En el proyecto también se plantea que el Estado argentino debe mantener una posición clara y consistente frente a este tipo de episodios, tanto desde el punto de vista diplomático como en materia de defensa de los intereses nacionales.

El incidente también volvió a poner de relieve la continuidad de la política británica respecto de las Islas Malvinas. Desde el conflicto de 1982, los sucesivos gobiernos del Reino Unido mantuvieron una presencia militar permanente en el archipiélago, acompañada por infraestructura, administración civil y patrullaje marítimo destinado a consolidar el control efectivo del territorio.

En ese esquema se inserta el HMS Medway, que recientemente reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente asignado a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Su misión forma parte del dispositivo militar británico desplegado en la región y responde a una estrategia sostenida por Londres durante las últimas décadas.

En paralelo, la cuestión Malvinas también volvió a ocupar espacio en el debate público internacional luego de que el ex futbolista inglés Gary Lineker utilizara el nombre "Malvinas" durante un comentario sobre un eventual cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 2026, una referencia que generó repercusiones en el Reino Unido.