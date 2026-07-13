Los gobernadores enfrían la estrategia electoral de la Casa Rosada por las listas colectoras

El Gobierno busca avanzar con la eliminación de las PASO como eje de la reforma electoral.

La propuesta de incorporar listas colectoras todavía no obtuvo respaldo público de los gobernadores.

Aliados del oficialismo y referentes de La Libertad Avanza expresaron reparos sobre ese mecanismo.

Patricia Bullrich respaldó eliminar las PASO, pero cuestionó la utilización de colectoras.

El PRO reclama un debate más amplio y mantiene su propuesta de primarias no obligatorias.

El oficialismo continúa negociando consensos mientras define el alcance definitivo de la reforma política.

El Gobierno nacional mantiene como una de sus principales prioridades políticas la reforma del sistema electoral, con el objetivo de avanzar en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, la estrategia diseñada por la Casa Rosada para reunir los apoyos legislativos necesarios comenzó a encontrar resistencias, especialmente en torno a la posibilidad de incorporar listas colectoras o adhesiones para las próximas elecciones presidenciales.

La propuesta fue planteada durante las conversaciones que el oficialismo mantiene con distintos gobernadores y dirigentes aliados, aunque hasta el momento no consiguió el respaldo público de ningún mandatario provincial. Incluso referentes cercanos a La Libertad Avanza expresaron reparos sobre la iniciativa y advirtieron sobre sus posibles consecuencias políticas.

La idea impulsada por el Ejecutivo consiste en habilitar un esquema mediante el cual distintas fuerzas políticas puedan competir con listas propias para cargos legislativos nacionales, pero compartiendo un mismo candidato presidencial. De esa manera, partidos como el PRO, la Unión Cívica Radical y distintas fuerzas provinciales podrían conservar su identidad partidaria sin necesidad de conformar una alianza electoral formal, al tiempo que respaldarían la candidatura presidencial de Javier Milei.

Desde el oficialismo sostienen que ese mecanismo permitiría fortalecer el armado electoral del Presidente y facilitar acuerdos con espacios aliados sin obligarlos a resignar sus estructuras políticas. Además, consideran que ofrecería una alternativa para aquellos partidos que no cuentan con un postulante competitivo para disputar la Presidencia.

No obstante, la propuesta no logró el nivel de aceptación que esperaba la Casa Rosada. Si bien varios gobernadores se manifestaron a favor de eliminar las PASO, ninguno respaldó públicamente la implementación de las listas colectoras.

Entre quienes expresaron su apoyo a la eliminación de las primarias figuran los gobernadores Raúl Jalil, Rogelio Frigerio, Juan Pablo Valdés e Ignacio "Nacho" Torres. Sin embargo, esa coincidencia no se tradujo en un acompañamiento a la nueva herramienta electoral impulsada por el Gobierno.

En sentido contrario, otros mandatarios provinciales rechazaron directamente la posibilidad de eliminar las PASO. Osvaldo Jaldo se manifestó en contra de esa iniciativa, mientras que Carlos Sadir defendió la continuidad de las primarias al considerarlas un instrumento útil para el funcionamiento del sistema democrático.

Incluso dentro de los sectores que acompañan al Gobierno aparecieron cuestionamientos. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que las listas colectoras podrían terminar beneficiando más a la oposición que al oficialismo y admitió no comprender plenamente la lógica política de la propuesta.

También la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, marcó diferencias con esa alternativa. Aunque ratificó su respaldo a la eliminación de las PASO y propuso volver al sistema de elecciones internas partidarias, afirmó que las colectoras "deforman el sistema electoral" y recordó que el oficialismo todavía no reúne los 37 votos necesarios para aprobar una reforma de esas características en la Cámara alta.

Desde el PRO también surgieron objeciones. El jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo, reclamó un debate más amplio antes de modificar las reglas electorales y advirtió que la implementación de colectoras podría tener impacto sobre la gobernabilidad futura, en función de la conformación de los bloques legislativos que surjan de ese esquema.

En paralelo, el partido encabezado por Mauricio Macri continúa promoviendo una alternativa distinta basada en Primarias Abiertas y Simultáneas de carácter no obligatorio.

Mientras continúan las negociaciones, en el oficialismo reconocen que todavía no existe un proyecto definitivo. Persisten interrogantes sobre la forma en que las colectoras podrían aplicarse dentro del sistema de Boleta Única de Papel y tampoco está definido el número de listas adherentes que podría acompañar a cada candidato presidencial.

No obstante, fuentes del Gobierno aseguran que las conversaciones siguen abiertas y destacan que existen mayores niveles de consenso en otros aspectos de la reforma política, como el endurecimiento de los requisitos para conservar la personería jurídica de los partidos políticos, la reducción de los aportes públicos destinados a las campañas electorales y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre el financiamiento partidario.

En la Casa Rosada también interpretan como una señal favorable la buena relación que mantienen con varios gobernadores, reflejada recientemente en la participación de trece mandatarios provinciales en los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán. Sin embargo, esa sintonía política todavía no se traduce en un respaldo explícito a una de las principales apuestas electorales del Gobierno.