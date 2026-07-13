¿Cómo quiere Milei reformar el BCRA?

En su cruzada por reestructurar los cimientos financieros del país, el presidente Javier Milei ratificó el envío al Congreso del proyecto para modificar de raíz la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con fuertes críticas a las gestiones anteriores, a las que acusó de utilizar la entidad de manera irresponsable para financiar el gasto público, el mandatario defendió un esquema de cinco reformas estructurales diseñadas para quitarle a la política el control sobre la emisión monetaria y consolidar el equilibrio fiscal.

La primera gran modificación establece que el BCRA abandonará la multiplicidad de objetivos actuales para concentrarse en un único mandato absoluto: preservar el valor de la moneda. Como segundo eje, la normativa establecerá la prohibición explícita de financiar al fisco, una medida con la que el Ejecutivo busca terminar con la histórica tendencia al déficit que arrastra el país. En tercer lugar, el proyecto busca blindar la gobernanza de la entidad, impidiendo la remoción discrecional de sus directivos para garantizar su independencia técnica frente a los vaivenes políticos.

El cuarto punto de la reforma aborda la distribución de utilidades, determinando que no se podrán repartir dividendos del Banco Central a menos que la inflación ingrese de forma efectiva en terreno negativo. Finalmente, el quinto pilar contempla eliminar de manera definitiva las letras intransferibles, un instrumento que el Presidente calificó como un abuso histórico del Estado sobre el sector privado. En este sentido, el mandatas enfatizó que sostener el déficit cero y el mecanismo de shutdown es innegociable, argumentando que cualquier oposición a estas medidas equivale a convalidar la irresponsabilidad fiscal.

Para cerrar su defensa del rumbo económico, Milei apeló a un análisis teórico sobre la utilidad marginal decreciente, explicando que el modelo libertario contempla rendimientos crecientes que validan el esfuerzo actual en pos de un orden macroeconómico de largo plazo. Con este paquete, la Casa Rosada busca cerrar una etapa de volatilidad y sentar las bases de una estabilidad monetaria duradera.