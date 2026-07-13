La Selección argentina activa el plan de recuperación de cara al choque de semifinales

Luego de superar una extenuante batalla de 120 minutos contra Suiza, la Selección argentina ya enfoca sus cañones en el trascendental duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Ante el notable desgaste físico acumulado en las últimas instancias, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni prioriza la puesta a punto física del plantel a través de un cronograma que comenzó con tareas estrictamente regenerativas para los futbolistas que sumaron más rodaje en los cuartos de final.

La delegación albiceleste tiene pautado su regreso a la ciudad de Atlanta este lunes, donde se concentrará para dar los retoques tácticos finales. La agenda oficial continuará el martes bajo las directivas de la FIFA, contemplando una práctica con acceso a los medios de comunicación y las declaraciones de los futbolistas en la tradicional zona mixta. En estas sesiones decisivas, el entrenador evaluará las variantes estratégicas necesarias para neutralizar al conjunto británico en un partido que paralizará al planeta fútbol.

La principal preocupación del bando argentino giraba en torno a las alarmas encendidas por las salidas de Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes evolucionan de forma favorable de sus respectivas molestias. El defensor cordobés debió abandonar el campo de juego ante Suiza producto de intensos calambres, siendo relevado por Nicolás Otamendi, mientras que el volante central dejó su lugar a José Manuel López debido a la fatiga extrema del suplementario. Los estudios preliminares llevaron tranquilidad al bando nacional, confirmando que ambos referentes estarán a disposición de Scaloni para el armado de la alineación titular.

El vigente campeón del mundo arriba a este compromiso de élite tras sortear con éxito los cruces directos frente a Cabo Verde, Egipto y el combinado helvético. La expectativa por el clásico internacional es total, y el propio capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, destacó la relevancia de enfrentar a una potencia como Inglaterra en una instancia tan avanzada, remarcando el deseo del grupo de competir al máximo nivel para sellar el boleto hacia la gran final del certamen.