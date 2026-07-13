Duelo histórico en Atlanta: Argentina pidió a la FIFA llevar un talismán contra Inglaterra

El seleccionado argentino de fútbol no detiene su marcha tras la infartante clasificación lograda ante Suiza. Sin tiempo para el descanso, el plantel conducido por Lionel Scaloni completó su primera sesión de entrenamientos y este lunes se trasladará a la ciudad de Atlanta para concentrar de cara al trascendental choque por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Más allá de las especulaciones tácticas en torno a la alineación titular, la atención de la delegación nacional está puesta en la reunión técnica de la FIFA, donde se determinará si la Albiceleste podrá apelar a la mística de su indumentaria más emblemática.

Para el compromiso de este miércoles, Argentina asumirá el rol de equipo visitante en la diagramación oficial, una condición administrativa que le abre las puertas a una solicitud especial: utilizar la camiseta alternativa de color oscuro. Esta prenda arrastra un fuerte simbolismo en el imaginario colectivo nacional, ya que fue la misma que cobijó la inolvidable victoria por 2-1 en México 1986 con los históricos goles de Diego Maradona, y la que vistió el combinado de Daniel Passarella en la exitosa definición por penales de Francia 1998.

La rivalidad entre ambos países trasciende lo estrictamente deportivo y está impregnada de episodios legendarios. El cruce adquiere una emotividad particular tras el reciente fallecimiento de Antonio Rattín, el emblemático capitán argentino cuya expulsión en el Mundial de Inglaterra 1966 —donde desafió el protocolo local al estrujar un banderín británico y sentarse en la alfombra real— marcó a fuego la historia de este clásico. Cuarenta años después del "Gol del Siglo" y a veinticuatro de la última caída sufrida ante los Tres Leones en la edición de Corea-Japón 2002, el historial exhibe una notable paridad y un magnetismo que conmueve al planeta fútbol.

Esta semifinal representará además un hito inédito en la carrera del capitán argentino. Lionel Messi disputará por primera vez un partido oficial contra la selección de Inglaterra, un desafío que el propio astro rosarino calificó como sumamente especial por tratarse de una potencia continental a la que nunca había enfrentado. Con las emociones a flor de piel y el recuerdo fresco de las grandes gestas del pasado, el representativo nacional buscará escribir una nueva página dorada en los Estados Unidos que le permita sellar el pasaporte hacia la gran final del próximo domingo.