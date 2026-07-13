Sinner es bicampeón de Wimbledon

Jannik Sinner volvió a reinar en Wimbledon. El italiano, actual número 1 del mundo, defendió con éxito el título al imponerse sobre Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en una final que comenzó cuesta arriba pero que terminó resolviendo con autoridad para conquistar su quinto Grand Slam.

Después de ceder un ajustado primer set, Sinner mostró toda su fortaleza mental y ajustó su juego para revertir el desarrollo del partido. Con una actuación de alto nivel en los momentos decisivos, sumó un nuevo título a una temporada brillante y reafirmó su dominio en el circuito.

Zverev golpeó primero en una definición muy pareja

La final arrancó con un altísimo nivel por parte de ambos tenistas. Durante más de una hora, ninguno logró quebrar el saque del otro y el primer parcial se definió en un tie break.

En ese desempate, Zverev aprovechó mejor sus oportunidades y se impuso 9-7, cortando una racha de 14 sets consecutivos perdidos frente a Sinner. Aunque el italiano había mostrado mayor agresividad desde el fondo de la cancha, el alemán fue más efectivo en los puntos clave y tomó la delantera.

Sinner reaccionó y empató el partido

Lejos de sentir el impacto del primer set, Sinner respondió de inmediato. El segundo parcial mantuvo la misma paridad, con ambos sólidos al servicio y sin conceder oportunidades de quiebre.

La historia volvió a resolverse en un tie break, pero esta vez el italiano marcó diferencias desde el inicio. Dominó el desempate con claridad y lo ganó 7-2, igualando el marcador tras más de dos horas de juego.

El quiebre que cambió la final

El tercer set fue el punto de inflexión del encuentro. Tras un desarrollo equilibrado hasta el 3-3, Sinner consiguió el primer quiebre del partido luego de una espectacular recuperación durante un peloteo.

La frustración se apoderó de Zverev, que descargó su bronca golpeando la raqueta contra el césped tras perder el servicio. El italiano aprovechó el envión anímico, mantuvo el control del juego y cerró el parcial 6-3, quedando a un set del título.

Sinner cerró la obra y levantó otro trofeo en Londres

En el cuarto set, el número uno volvió a demostrar por qué domina el ranking mundial. Aunque tuvo que salir de un complicado 0-30 con su saque en el comienzo del parcial, mantuvo la calma y terminó inclinando definitivamente la balanza.

Un nuevo quiebre para colocarse 4-3 dejó a Zverev sin margen de reacción. A partir de allí, Sinner administró la ventaja con autoridad y selló el triunfo por 6-4, convirtiéndose en bicampeón de Wimbledon y reafirmando su condición de gran referente del tenis mundial.