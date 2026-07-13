Anthony Gordon elogió a Lionel Messi en la previa de Argentina vs Inglaterra

La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Después de eliminar a Suiza en un exigente tiempo suplementario, la Albiceleste se medirá con el conjunto británico, que también necesitó del alargue para superar a Noruega y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En la previa de este esperado cruce, comenzaron a circular unas declaraciones de Anthony Gordon, delantero inglés y flamante refuerzo del Barcelona, que sorprendieron por los elogios que le dedicó a Lionel Messi.

Anthony Gordon: "Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos"

Días antes de que se confirmara el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, Gordon fue consultado por el gran presente de su compañero de selección, Harry Kane, y aprovechó la respuesta para destacar al capitán argentino.

"Harry Kane está teniendo una temporada que solo ha sido superada por la de Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Eso demuestra el nivel al que está jugando", aseguró el atacante inglés.

Sus palabras rápidamente se viralizaron entre los hinchas argentinos, especialmente porque fueron pronunciadas antes de que el cuadro del Mundial determinara el cruce entre ambas selecciones.

Un reconocimiento que tomó fuerza antes del gran duelo

Las declaraciones de Gordon reflejan el respeto que despierta Messi incluso entre sus futuros rivales. A pocos días de una semifinal cargada de historia y rivalidad, el reconocimiento del futbolista inglés volvió a poner en evidencia la dimensión que mantiene el rosarino en el fútbol mundial.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles desde las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.