Sebastián Villa es nuevo jugador de Boca tras un acuerdo millonario

Boca Juniors dio uno de los grandes golpes del mercado de pases al acordar el regreso de Sebastián Villa, quien volverá a vestir la camiseta azul y oro tras su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, donde recuperó protagonismo y mostró un buen rendimiento.

La operación fue confirmada por fuentes vinculadas al club, entre ellas la cuenta Esto es Boca. En las próximas horas, el delantero colombiano se realizará la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, firmará su contrato para convertirse oficialmente en refuerzo xeneize.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme desembolsará USD 6,5 millones por la totalidad de la ficha del atacante. El vínculo será por cuatro temporadas, por lo que Villa quedará ligado a la institución hasta 2030.

Su regreso responde a un pedido expreso del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien buscaba reforzar el ataque con un futbolista desequilibrante por las bandas de cara al segundo semestre, en el que Boca afrontará el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

La vuelta del colombiano genera repercusión por el contexto en el que se produce. Su salida del club, hace tres años, estuvo marcada por conflictos judiciales y diferencias con la dirigencia de entonces. Sin embargo, su presente futbolístico terminó inclinando la balanza a favor de su retorno.

Ahora, el objetivo del cuerpo técnico es que Villa pueda ser habilitado a tiempo para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde Boca enfrentará a O'Higgins de Chile el próximo 23 de julio.

Además del extremo colombiano, el Xeneize ya sumó al lateral uruguayo Leandro Lozano, con último paso por Argentinos Juniors, y al arquero colombiano Álvaro Montero, procedente de Vélez, en un mercado en el que busca reforzar varias posiciones.