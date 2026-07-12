Comienza una nueva entrega del refuerzo alimentario

Del lunes 20 al viernes 31 de julio, de 7:30 a 12:00, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela llevará a cabo una nueva entrega del refuerzo alimentario.



La distribución se realizará tomando como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.



De esta manera, el calendario será el siguiente: el lunes 20, lo harán los documentos terminados en 0; el martes 21, en 1; el miércoles 22, en 2; el jueves 23, en 3; y el viernes 24, en 4. En tanto, el lunes 27 corresponderá a los documentos finalizados en 5; en martes 28, en 6; el miércoles 29, en 7; el jueves 30, 8 y viernes 31, en 9.



Además, desde el Municipio se recuerda a las personas beneficiarias que deberán concurrir con una bolsa reutilizable para retirar los alimentos. Esta medida forma parte de una campaña de concientización ambiental que comenzó a implementarse en el mes de enero, cuando se entregaron bolsas de tela para acompañar el retiro de los módulos alimentarios.



A partir de esta nueva entrega, se solicita que cada persona lleve su propia bolsa, promoviendo hábitos más sostenibles y reduciendo el uso de nuevos materiales, además de contribuir al cuidado del ambiente.



Es importante aclarar que la entrega se realizará únicamente a las personas titulares del beneficio que concurran de manera personal con el DNI (última versión). Se exceptúa de esta condición a las personas mayores de edad consideradas de riesgo y a las personas con discapacidad; en esos casos podrá asistir un familiar, quien deberá presentar el DNI del beneficiario.