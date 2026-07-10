Analizan si las redes sociales fueron utilizadas para organizar los disturbios

La causa por los disturbios registrados durante los festejos sigue avanzando y ahora incorpora una nueva línea de investigación. La denuncia presentada por el Ejecutivo municipal fue acompañada por distintos elementos probatorios que ya quedaron en manos de la Justicia y que, según sostienen desde el Gobierno local, podrían respaldar la hipótesis de que los incidentes no habrían sido producto de la improvisación.

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si las redes sociales fueron utilizadas para convocar, organizar o incentivar los hechos de violencia ocurridos en el centro de la ciudad.

En ese sentido, la presentación judicial solicita identificar a las personas que, presuntamente, habrían promovido a través de plataformas digitales las acciones que terminaron con ataques con piedras contra efectivos policiales, daños en móviles y destrozos en distintos espacios públicos.

La hipótesis que analiza la Justicia plantea que pudo haber existido una planificación previa para generar incidentes aprovechando la gran cantidad de personas que suele reunirse durante los festejos deportivos.

Desde el Municipio aclararon que la denuncia no busca cuestionar las celebraciones populares, sino establecer eventuales responsabilidades penales si se comprueba que hubo llamados deliberados a provocar desorden y hechos de violencia.

Con la documentación ya incorporada al expediente, ahora será la Justicia la encargada de evaluar las pruebas, analizar el contenido de las publicaciones presentadas y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación de los presuntos responsables.