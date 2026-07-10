Granata fija su postura sobre la reforma electoral y rechaza los cambios que impulsan los partidos mayoritarios

La diputada provincial Amalia Granata adelantó que participará activamente del debate por la reforma electoral en Santa Fe, aunque su espacio decidió no presentar un proyecto propio. En cambio, analizará las iniciativas ya ingresadas en la Legislatura y buscará introducir modificaciones durante el tratamiento parlamentario.

Entre los principales puntos de desacuerdo del espacio que lidera Granata figuran la posibilidad de establecer un piso elevado de votos para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados y la propuesta de unificar distintas categorías en una misma boleta electoral.

Actualmente, la Legislatura santafesina analiza proyectos impulsados por distintos bloques políticos, entre ellos el radicalismo, el socialismo, el peronismo, el Frente Amplio por la Soberanía y otros espacios provinciales, todos con diferentes propuestas para modificar el sistema electoral.

Uno de los aspectos que genera mayor rechazo en el sector de Granata es la intención de fijar un umbral mínimo de votos para acceder a una banca legislativa. Desde ese espacio consideran que una exigencia elevada podría perjudicar la representación de las fuerzas políticas más pequeñas y limitar la participación democrática.

Como alternativa, proponen que, en caso de establecerse un piso electoral, este sea del 3% de los votos válidos emitidos y no sobre el total del padrón electoral, criterio que impulsan otros sectores políticos.

En este punto, la posición de Granata coincide con la del Frente Amplio por la Soberanía, que también manifestó reparos frente a la posibilidad de imponer un umbral elevado para el ingreso de legisladores.

Otro de los ejes de discusión gira en torno a la eventual unificación de boletas. La propuesta del oficialismo contempla que las candidaturas a gobernador y vicegobernador compartan la misma boleta con las postulaciones para diputados provinciales y senadores departamentales.

Quienes impulsan esta modificación sostienen que permitiría reducir la fragmentación política en la Legislatura y favorecer una mayor coherencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, desde sectores opositores advierten que ese esquema podría generar un fuerte efecto de arrastre electoral, beneficiando a las fuerzas con mayor estructura y dificultando la competencia de espacios que concentran su estrategia en categorías legislativas.

En una línea similar, algunos sectores del peronismo propusieron que las listas para diputados provinciales deban estar obligatoriamente acompañadas por una candidatura a gobernador.

De avanzar alguna de estas iniciativas, fuerzas como la encabezada por Amalia Granata deberían modificar su estrategia electoral, ya que en los últimos procesos lograron representación legislativa presentando listas para Diputados sin competir por la Gobernación.

Mientras continúa el análisis de los distintos proyectos, el debate sobre la reforma electoral promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda política santafesina en los próximos meses.