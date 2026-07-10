Rafaela, entre las tres ciudades argentinas más destacadas por sus políticas para la primera infancia

Rafaela fue distinguida como una de las ciudades argentinas con mejores condiciones para el desarrollo de la primera infancia, según el Índice NIDO, un relevamiento elaborado por la Fundación Bunge y Born junto con especialistas de UNICEF, CIPPEC y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Se trata del primer estudio nacional que analiza de forma integral la situación de la primera infancia en ciudades de más de 100.000 habitantes.

De acuerdo con los resultados, Rafaela alcanzó el tercer puesto del ranking nacional, ubicándose solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Vicente López, y superando a otras ciudades de gran importancia como Mendoza, Rosario, Paraná y Olavarría.

Para elaborar el índice se tuvieron en cuenta distintos indicadores vinculados al desarrollo infantil, entre ellos el acceso a la salud y la educación, la disponibilidad de espacios verdes, las condiciones urbanas y el contexto socioeconómico. El análisis se realizó a partir de información oficial proveniente del Censo Nacional 2022 y de registros de organismos públicos.

Entre los aspectos mejor valorados de Rafaela, el informe resalta la cercanía a instituciones educativas, la amplia oferta de espacios verdes y las características urbanas que favorecen el crecimiento y bienestar de niños y niñas durante sus primeros años de vida.

Tras conocerse el reconocimiento, el intendente Leonardo Viotti destacó la importancia del resultado y afirmó: "Este reconocimiento demuestra que las políticas orientadas a la primera infancia generan un impacto concreto. Trabajamos para que cada niño y cada niña tenga acceso a la salud, la educación y a espacios públicos de calidad que acompañen su desarrollo".

Además, señaló que el tercer lugar representa "un orgullo y también un compromiso para seguir fortaleciendo acciones que garanticen igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida".

Con este resultado, Rafaela se consolida como una de las ciudades referentes del país en materia de políticas públicas para la primera infancia, reafirmando su apuesta por el desarrollo integral de las nuevas generaciones.