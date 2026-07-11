Castraciones en tu Barrio: por el feriado, el servicio permanecerá una semana más en barrio Independencia

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela informa que, a raíz del feriado del 9 y 10 de julio, el programa gratuito Castraciones en tu Barrio permanecerá una semana más en la vecinal del barrio Independencia, ubicada en Donna 689.

De esta manera, el servicio funcionará del lunes 13 al viernes 17 de julio, en el horario de 7:30 a 12:00, y el resto del recorrido previsto se desarrollará con un corrimiento de una semana respecto a las fechas originalmente anunciadas. En consecuencia, durante ese período no se prestará el servicio frente a la plaza del barrio San José.

Durante cada jornada se realizan castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación, acercando servicios gratuitos esenciales para la salud de perros y gatos.

La atención es sin turno previo y se brinda por orden de llegada desde las 7:30, por lo que se recomienda asistir temprano.

Se castran perros y gatos, machos y hembras, a partir de los 4 meses de edad. Para la cirugía, los animales deben concurrir con un ayuno máximo de cinco horas, acompañados por una persona adulta responsable y con una manta o abrigo para el regreso al hogar.

La castración mejora la calidad y expectativa de vida de los animales, previene enfermedades, reduce el riesgo de escapes y accidentes, y disminuye conductas que pueden generar inconvenientes en la convivencia. Además, contribuye a reducir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, favoreciendo la adopción responsable y el bienestar de toda la comunidad.

Próximos recorridos

. 20 al 24 de julio: barrio Mora (Mazzi y Destefani).

. 27 al 31 de julio: barrio Sarmiento (Francia 550).

. 3 al 7 de agosto: barrio San Martín (D. Alighieri 704).

. 10 al 14 de agosto: barrio Villa del Parque (Dean Funes 700).