Argentina volverá a vestir de azul ante Inglaterra: ¿se repetirá la historia de México 86?

La Selección Argentina ya comenzó a palpitar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. De cara a la semifinal frente a Inglaterra, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que el equipo de Lionel Scaloni deje de lado la tradicional camiseta celeste y blanca y salga al campo de juego con la casaca alternativa azul, en un inevitable guiño a la histórica victoria sobre los ingleses en México 1986.

Si bien Inglaterra utiliza habitualmente su camiseta blanca, por lo que no existe un conflicto reglamentario con la indumentaria titular argentina, la condición de local o visitante definida por la FIFA, sumada a cuestiones comerciales y de organización, podría llevar a la Albiceleste a vestir nuevamente de azul en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El peso de la historia y la mística

La posibilidad reavivó rápidamente el entusiasmo entre los hinchas, que no tardaron en recordar la inolvidable tarde del 22 de junio de 1986, cuando Diego Armando Maradona condujo a la Selección al triunfo por 2-1 sobre Inglaterra con la emblemática camiseta azul y los recordados goles de "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo".

Aunque esa misma indumentaria también estuvo presente en las finales perdidas de Italia 1990 y Brasil 2014, el recuerdo de la conquista en el Estadio Azteca sigue siendo el que más pesa en la memoria colectiva de los argentinos.

La decisión todavía no está confirmada

Por el momento, la elección de la camiseta todavía no fue oficializada. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el equipo de utilería esperan la confirmación definitiva por parte de la FIFA para conocer con qué uniforme afrontará la Selección el cruce frente a Inglaterra.

Mientras tanto, el plantel continúa enfocado en la preparación futbolística del encuentro, con el objetivo de neutralizar las principales armas del conjunto inglés, liderado por Harry Kane y Jude Bellingham. En paralelo, la expectativa también crece fuera de la cancha: si finalmente Argentina juega de azul, la imagen de Lionel Messi luciendo esa camiseta en una semifinal mundialista promete convertirse en una de las postales más icónicas de la Copa del Mundo 2026.